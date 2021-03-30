Свыше 100 единиц бронетехники и более 400 военнослужащих участвуют в учении на Гожском полигоне

30 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Тактическое учение с 6-й отдельной гвардейской механизированной бригадой под руководством командующего войсками Западного оперативного командования генерал-майора Игоря Демиденко стартовало на Гожском полигоне под Гродно, сообщили БЕЛТА в Министерстве обороны.

В учении участвуют свыше 100 единиц бронетехники и более 400 военнослужащих.

"Тактическое учение - плановое мероприятие первого полугодия подготовки соединения. Будет отработано ведение бригадой оборонительного боя. При организации этого мероприятия в полной мере учитывался опыт современных войн и локальных конфликтов. Особое внимание уделено взаимодействию между подразделениями различных родов войск", - отметил Игорь Демиденко.

По его словам, механизированные и танковые подразделения будут вести боевые действия при поддержке артиллерии в условиях сложной радиолокационной обстановки. "Гвардейцы получат опыт подготовки и ведения активной обороны, контратак, отражения ударов средств воздушного нападения условного противника. Одним из элементов учения станет переправа танковых подразделений через крупную водную преграду - реку Неман. Переправу будет обеспечивать понтонно-мостовой батальон 557-й инженерной бригады Западного оперативного командования", - рассказал генерал-майор.-0-