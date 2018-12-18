Свыше 1,1 тыс. т макулатуры собрали школьники во время республиканской акции

18 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские школьники собрали и передали для дальнейшего повторного использования 1 163 т макулатуры во время республиканской акции-конкурса "Макулатуру в переработку. Наша забота, а не енота", которая прошла с 15 сентября по 10 ноября. Об этом БЕЛТА сообщили в госучреждении "Оператор вторичных материальных ресурсов".

"Из такого количества собранной макулатуры можно произвести почти 23 млн ученических тетрадей по 12 листов. 1 163 т собранной макулатуры спасли от вырубки лес площадью четыре футбольных поля", - пояснили в госучреждении.

Всего в акции-конкурсе приняли участие 447 учреждений общего среднего образования. Они передали макулатуру в организации, которые заготавливают отходы бумаги и картона для переработки, а также на бумажные фабрики, использующие макулатуру для производства новой бумаги. Для определения победителей сравнивались объемы собранной макулатуры на одного учащегося школы. Ученики городских школ сдали на переработку в среднем по 6 кг макулатуры, ученики сельских школ - по 9,5 кг. Лидерами стали средняя школа №9 Витебска и Вежновская базовая школа Светлогорского района Гомельской области.

Всего в Беларуси в январе-октябре через систему контейнерного раздельного сбора отходов и через пункты заготовки вторсырья собрано 291 тыс.т отходов бумаги и картона, что на 10,5% больше, чем за аналогичный период 2017 года.

Акция-конкурс организована Министерством жилищно-коммунального хозяйства и госучреждением "Оператор вторичных материальных ресурсов" - некоммерческой организацией, специально уполномоченной для координации деятельности в сфере обращения со вторичными материальными ресурсами, в том числе для организации информационной работы среди населения по вопросам обращения с отходами потребления, сбора (заготовки) вторичных материальных ресурсов.-0-