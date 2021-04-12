Свыше 1,6 тыс. фур скопилось в очереди на выезд из Беларуси в страны ЕС

12 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Более 1670 большегрузов скопились в ожидании своей очереди на пересечение границы Беларуси с Литвой, Латвией, Польшей и Украиной. Это следует из оперативной информации на сайте Госпогранкомитета, сообщает БЕЛТА.

По состоянию на 18.00 наиболее сложная ситуация сложилась на выезде в литовском направлении: в очереди более 1260 фур. В том числе самая большая очередь - в "Каменном Логе", где скопилось свыше 550 грузовиков, в "Котловке" - более 270, в "Беняконях" - 280, в "Привалке" - 160.

Выезда в Латвию ожидают более 150 фур: в "Григоровщине" - 120, в "Урбанах" - 30 машин.

На белорусско-польской границе в очереди в пункте пропуска "Брузги" - более 170 грузовиков, в "Берестовице" - более 90 и "Козловичах" - более 20.

Небольшое скопление фур зафиксировано на 18.00 в пункте "Новая Гута" - около 10 машин.

В качестве причин такой ситуации, которая наблюдается уже достаточно давно, периодически указываются сбои в работе оборудования у литовских служб, ремонт в пункте пропуска "Мядининкай" и празднование католической Пасхи.

Для разгрузки некоторых пунктов пропуска на белорусско-литовском участке границы литовская сторона решила возобновить работу трех пунктов: "Шумскас" (с белорусской стороны "Лоша"), "Твярячюс" ("Виндзы") и "Папялякис" ("Лынтупы").

Госпогранкомитет рекомендует водителям перед отправкой и при планировании маршрута следить на сайте за складывающейся обстановкой.-0-