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12 октября 2019, 12:18

Свыше 2,5 млн белорусов уже приняли участие в переписи населения

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12 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В переписи населения, по данным на 10.00 12 октября, приняли участие 2 млн 504,2 тыс. белорусов, из них через интернет переписались 947,2 тыс. человек, сообщили БЕЛТА в Национальном статистическом комитете.

На первом этапе переписи можно заполнить опросные листы самостоятельно по интернету, на стационарном участке или даже на своем рабочем месте, если организация использует возможности мобильных участков. Пользователи интернета могут заполнить анкету самостоятельно по адресам www.перепись.бел и www.census.by, используя при этом ресурс межбанковской системы идентификации. Это могут сделать как зарегистрированные, так и незарегистрированные пользователи МСИ. Первые - войдя с помощью логина и пароля, вторые - через СМС-код (указав свой идентификационный номер и номер мобильного телефона). Пройдя процедуру входа, человек получит предзаполненный переписной лист, где уже будут указаны фамилия, имя, отчество, личный номер, дата и место рождения. Останется дополнить его недостающей информацией. Таким образом можно переписать не только себя, но и всю свою семью.

Для онлайн-переписи выделен продолжительный период - с 4 по 18 октября. Параллельно работают мобильные стационарные участки по заявкам организаций.

С 4 октября начали работу стационарные участки (всего их 644), на сайте Белстата размещена интерактивная карта с их адресами, а также графиком работы. Эти пункты будут доступны весь период переписи - до 30 октября.

Переписчики же выйдут по адресам проживания респондентов 21 октября.

Одна из главных задач переписи - узнать максимально точное количество населения страны. Белстат рассчитывает, что с использованием всех нынешних новаций получится переписать максимальное количество людей. На 1 августа в Беларуси проживали 9 млн 454,1 тыс. человек.-0-

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