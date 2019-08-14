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Более 4 тыс. белорусских военнослужащих будут участвовать в учении "Щит Союза - 2019"

Общество 14.08.2019 | 11:22
Олег Белоконев
Олег Белоконев

14 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Более 4 тыс. белорусских военнослужащих будут участвовать в учении "Щит Союза - 2019", которое пройдет в сентябре в России. Об этом сообщил сегодня журналистам начальник Генерального штаба Вооруженных Сил - первый заместитель министра обороны Беларуси Олег Белоконев, передает корреспондент БЕЛТА.

Воинские части и подразделения Северо-Западного оперативного командования и сил специальных операций Вооруженных Сил Беларуси завершают подготовку к совместному оперативному учению вооруженных сил Беларуси и России "Щит Союза - 2019". Учение пройдет с 13 по 19 сентября на полигоне Западного военного округа Вооруженных Сил России Мулино в Нижегородской области и станет завершающим этапом двухгодичного цикла совместной боевой подготовки вооруженных сил двух стран.

Руководить учением от белорусской стороны будет Олег Белоконев, от российской - командующий войсками Западного военного округа РФ Александр Журавлев. Тема учения - подготовка и применение группировок войск (сил) в интересах обеспечения военной безопасности Союзного государства. Цель носит классический характер. Это повышение уровня готовности и способности органов военного управления, соединений и воинских частей региональной группировки войск к совместным действиям при обеспечении военной безопасности Союзного государства.

"Численность участвующих в учении войск и боевой техники не превышает уровень, подлежащий обязательному наблюдению в соответствии с различными договорами в области контроля над вооружениями. В учении "Щит Союза - 2019" планируется задействовать около 12 тыс. военнослужащих, до 950 единиц боевой техники, а также до 70 самолетов и вертолетов, о чем российская сторона своевременно уведомила государства ОБСЕ по Венскому документу 2011 года, - проинформировал Олег Белоконев. - От Беларуси направятся свыше 4 тыс. человек личного состава, более 30 танков, 80 боевых бронированных машин, около 50 реактивных систем залпового огня, орудий и минометов, а также порядка 15 самолетов и вертолетов". До 4 октября личный состав, вооружение, военная и специальная техника Вооруженных Сил Беларуси возвратятся в пункты постоянной дислокации.

"Замысел учения разработан с учетом анализа возможных вариантов возникновения угрозы военной безопасности Союзного государства и развязывания военного конфликта. Практика показывает, что, как правило, все начинается с действий террористов, сепаратистов, незаконных вооруженных формирований при внешней поддержке третьих сил. Именно такой вариант и будет отрабатываться в ходе предстоящего мероприятия", - заявил Олег Белоконев.

По его словам, несмотря на увеличение числа военных учений объединенных вооруженных сил НАТО в Восточной Европе вблизи границ Союзного государства, "Щит Союза - 2019" пройдет не на приграничных полигонах, а в глубине территории России. Это сделано сознательно, чтобы не обострять обстановку в Европе, и в очередной раз подтверждает стремление Беларуси и России снизить напряженность в регионе.

Во время учения будут решаться задачи прикрытия границы и борьбы с незаконными вооруженными формированиями, ведения оборонительных действий и стабилизации обстановки. Проведение спланировано в два этапа. На первом в течение трех суток отработают вопросы планирования применения региональной группировки войск. Соединения и воинские части на практике будут решать задачи по недопущению дестабилизации обстановки в назначенных зонах ответственности. Также они завершат подготовку к боевым действиям в условиях нанесения противником ракетных и авиационных ударов. На втором этапе, продолжительностью четверо суток, предполагается отработать вопросы управления войсками, поддержания взаимодействия и их всестороннего обеспечения в ходе оборонительных боевых действий и реализации мер по стабилизации обстановки.

"При перегруппировке белорусской части войск на территорию России и обратно будет оценена транспортная инфраструктура и ее возможности по обеспечению перебросок на большие расстояния в установленные сроки. Это тоже одна из стандартных задач всех армий, решаемых при проведении подобных мероприятий", - рассказал Олег Белоконев.

Для проведения учения и обучения войск создан совместный штаб руководства и назначен посреднический аппарат. Это наиболее опытные и подготовленные генералы и офицеры, способные грамотно и всесторонне оценить действия органов военного управления и войск. До начала "Щита Союза - 2019" еще предстоит провести совместное тактико-специальное учение с инженерно-саперными подразделениями вооруженных сил Беларуси и России, инструкторско-методическое занятие с руководством и посредническим аппаратом и общее инструкторско-методическое занятие.

Беларусь неукоснительно соблюдает все взятые на себя обязательства в рамках международных и региональных договоров по укреплению мер доверия и безопасности. При получении запроса на проведение мероприятий верификационной деятельности, в том числе во время перегруппировки белорусской части войск, белорусская сторона готова обеспечить проведение иностранных инспекций на своей территории и предоставить исчерпывающую информацию.

Олег Белоконев отметил, что Беларусь последовательно и целенаправленно проводит миролюбивую политику, стремится к деэскалации напряженности в Восточной Европе, поддерживает все шаги по укреплению региональной безопасности. "Для объективного понимания и предупреждения возможного нагнетания обстановки вокруг предстоящего учения хочу акцентировать внимание, что проведение совместных учений с союзниками - это нормальная практика в обучении войск. Наши ближайшие соседи подобные учения проводят на своей территории регулярно, с еще большим масштабом. И направленность их отнюдь не всегда носит оборонительный характер. В ходе подобных мероприятий с участием многонационального контингента объединенных вооруженных сил НАТО отрабатываются вопросы применения войск в непосредственной близости к границам Союзного государства. А содержание некоторых решаемых во время них задач - для ведения именно наступательных действий. Это существенное наращивание группировок, проведение рекогносцировок маршрутов, движение войск, форсирование водных преград, высадка десанта, захват объектов, отселение местного населения на направлениях предстоящих действий и многое другое", - сказал генерал-майор.

"Анализ содержания наиболее крупных из учений НАТО, таких как Anakonda-2018 и Dragon-2019, свидетельствует о продолжающейся в альянсе проработке вариантов, к сожалению, силового реагирования на кризисы и конфликты, которые могут возникнуть на постсоветском пространстве. При этом в направленности основных мероприятий подготовки войск имеет место смещение центра от оборонительных и специальных действий к оборонительным и наступательным. Вот это уже нас не может не беспокоить. Однако Беларусь ни о какой угрозе с запада не заявляет и обвинений в агрессивности намерений не выдвигает, как это было в наш адрес перед учением в 2017 году. Складывалось впечатление, что некоторые СМИ и инфоресурсы в интернете соревновались в распространении откровенно ложной или, другими словами, фейковой информации. Прошло два года - и что в итоге? Ни один из прогнозов горе-аналитиков не оправдался. Никакой агрессии не было и речи о ней не шло. Российская часть региональной группировки войск в полном объеме и в установленные сроки возвратилась в пункты постоянной дислокации", - подчеркнул Олег Белоконев.-0-

Витебские десантники провели смотр готовности перед учением "Щит Союза - 2019"
В конце августа личный состав соединения отправится в Россию на полигон Мулино, где начнет подготовку к выполнению задач согласно замыслу учения.

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Теги
вооруженные силы, Россия, Союзное государство, учения
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Свыше 4 тыс. белорусских военнослужащих будут участвовать в учении "Щит Союза - 2019"
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