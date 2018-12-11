Свыше 450 нарушений в лесах Беларуси в январе-ноябре помогли выявить фотоловушки

11 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. В лесах Беларуси с помощью средств фотофиксации в январе-ноябре было установлено 453 нарушения природоохранного законодательства, что в 1,6 раза больше, чем за аналогичный период 2017 года. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе Министерства лесного хозяйства.

Организации Минлесхоза используют для выявления нарушителей 637 фотоловушек, 111 из которых установили с начала года. Больше всего таких приборов в лесах Гомельского (211), Витебского (134) и Минского (103) лесохозяйственных объединений.

Чаще всего белорусов привлекают к ответственности за загрязнение леса и другой древесно-кустарниковой растительности, за нарушение требований пожарной безопасности в лесах или на торфяниках, а также за незаконный сбор и (или) уничтожение лесной подстилки, живого напочвенного покрова, снятие плодородного слоя почвы.-0-