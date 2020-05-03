Свыше Br800 тыс. перечислено в профсоюзный фонд по страхованию медиков

3 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Профсоюзы и белорусы перечислили в фонд по страхованию медиков более Br800 тыс. Об этом сообщил председатель ФПБ Михаил Орда сегодня в эфире программы "Контуры" на телеканале ОНТ, передает корреспондент БЕЛТА.

"По решению президиума ФПБ был создан фонд по страхованию медиков и других работников. Все отраслевые профсоюзы уже перечисляют деньги. На сегодня собрано Br800 тыс. Этого достаточно, чтобы мы могли оплачивать все страховые случаи. Причем делать это без промедления. К заявлению надо приложить бюллетень, и в течение 3 дней деньги поступят заявителю", - отметил Михаил Орда.

Также профсоюзы оказывают материальную помощь тем белорусам, которые оказались в сложной жизненной ситуации. "Сформированы кассы взаимопомощи - источники, из которых оказывается материальная поддержка тем, у кого трудное материальное положение. Мы обращаем особое внимание на те предприятия, где сегодня по объективным причинам сложная экономическая ситуация. В первичные профсоюзные организации на таких предприятиях при необходимости поступают деньги из областных и республиканских профсоюзов, таким образом, удается поддержать тех, кому надо помочь", - пояснил он.

К слову, профсоюз не только оказывает точечную помощь, но и помогает решать системные вопросы в стране. Например, в обновленном Трудовом кодексе появились несколько его предложений. Во-первых, в стране законодательно закреплены условия и особенности дистанционной работы. Во-вторых, теперь человек при простоях на предприятии может не увольняться и параллельно подрабатывать в это время в другом месте. Раньше надо было уволиться, а потом снова перетрудоустроиться.

"Профсоюзы всегда ставили во главу угла защиту социальных и трудовых гарантий людей. У профсоюза Беларуси социальная ответственность находится на очень высоком месте, этим можно гордиться", - заключил Михаил Орда.-0-