Сыранков: в Конституцию закладывается мощная идеологическая база

29 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Конституцию закладывается мощная идеологическая база, заявил депутат Палаты представителей, секретарь ЦК КПБ по идеологической работе Сергей Сыранков на VI совместном Пленуме ЦК, ЦКРК КПБ и Центрального Комитета ОО "Лига коммунистической молодежи", связанного с проведением республиканского референдума по внесению изменений и дополнений в Конституцию Республики Беларусь. Об этом БЕЛТА сообщили в ЦК КПБ.

"В Послании белорусскому народу и Национальному собранию Президент отметил, что в условиях глобальной неопределенности белорусская стратегия развития может быть только одна: идти своим путем, жить собственным умом, строить будущее на прочном фундаменте народного единства. В любом государстве Конституция является правовым фундаментом и основным источником национальной правовой системы. Она определяет конституционный строй, главные устои государства и обеспечивает своими предписаниями и положениями их стабильность и надежную защиту, укрепляет политический и идеологический суверенитет, а также правовой статус человека и гражданина", - сказал Сергей Сыранков.

Секретарь ЦК КПБ отметил, что с момента принятия Конституции прошло четверть века. Ситуация в стране и мире претерпела изменения, появились новые угрозы и вызовы. Современное состояние общественных отношений показывает необходимость внесения таких изменений в Основной закон, которые будут направлены на сохранение государственности и мира, гражданского согласия на белорусской земле.

"Сегодня мы развиваем собственную модель народовластия, не оглядываясь ни на Вашингтон, ни на Брюссель. В Конституцию Беларуси закладывается мощная идеологическая база - те ценности, в которые верит народ Беларуси, ценности, не навязанные нам коллективным Западом, - подчеркнул Сергей Сыранков. - Предстоящий референдум по внесению изменений и дополнений в Конституцию - это очень важный и судьбоносный шаг в жизни нашей республики. Путем всенародного голосования будут приняты важные государственные решения. Несомненно, уже сам факт вынесения на всенародное голосование проекта обновленной Конституции является мощнейшим ударом по заокеанским заказчикам и исполнителям попытки совершения государственного переворота в Беларуси".-0-