Сыранков: западные СМИ предоставляют дезинформацию населению Евросоюза

25 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Западные СМИ предоставляют дезинформацию населению Евросоюза, заявил журналистам депутат Палаты представителей, секретарь ЦК КПБ по идеологической работе Сергей Сыранков, передает корреспондент БЕЛТА.

"Сегодня, несмотря на достаточно широкое освещение общественно-политических мероприятий, которые проходят в нашей стране, западные СМИ предоставляют дезинформацию населению Евросоюза. Несмотря на все это, у нас без исключения во всех странах Европы, в США очень много друзей, политиков, дипломатов, которые объективно оценивают ситуацию в нашей стране, общественно-политические процессы и на разных уровнях поддерживают белорусский народ, с трибун парламента Евросоюза в том числе", - сказал Сергей Сыранков.

Сейчас в Беларуси в рамках международного наблюдения за ходом референдума работает группа парламентариев из Италии. "Убежден, что встреча в Палате представителей будет способствовать дальнейшему развитию белорусско-итальянских отношений и в целом укреплению имиджа нашей страны на международной арене", - отметил депутат.

Сегодня состоялась встреча председателя Постоянной комиссии по международным делам Палаты представителей Андрея Савиных с делегацией левопатриотических сил Итальянской Республики. В составе делегации член Сената Итальянской Республики, член Коммунистической партии Италии Эмануэле Десси, ответственный секретарь итальянского неформального объединения "Комитет солидарности с Беларусью" Маттео Педжо, а также координатор итальянского движения "Социалистическая Родина" Игор Камилли. Все три организации выступают за развитие белорусско-итальянских связей и в поддержку курса белорусского государства на защиту своего суверенитета и самобытности.

Комитет солидарности с Беларусью был организован по инициативе итальянских левопатриотических активистов из объединения "Социалистическая Родина" в августе 2020 года с целью противодействия информационным атакам на Беларусь со стороны глобалистских массмедиа. В настоящее время объединяет несколько десятков итальянских добровольцев (в т.ч. журналистов-фрилансеров, блогеров, исследователей, преподавателей, предпринимателей) в Риме, Милане, Реджо-Эмилии и других городах Италии.-0-