Сжиженный газ в баллонах дорожает

1 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сжиженный газ в баллонах для населения дорожает с 1 мая. Соответствующее постановление Министерства антимонопольного регулирования и торговли от 18 апреля 2019 года №37 опубликовано на Национальном правовом интернет-портале , сообщает БЕЛТА.

Цена на сжиженный газ для заправки газовых баллонов объемом 1 л (0,4 кг), 5 л (2 кг), 12 л (5 кг), 27 л (11,4 кг), реализуемый населению, с 1 мая установлена в размере Br1,11 за 1 кг.

Ранее она составляла Br1 за 1 кг.-0-