Тадеуш Кондрусевич: к Пасхе необходимо прежде всего подготовиться духовно

16 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Такие пасхальные традиции, как освящение яиц, не должны заменять духовную подготовку и очищение через исповедь, заявил на пресс-конференции Митрополит Минско-Могилевский архиепископ Тадеуш Кондрусевич, передает корреспондент БЕЛТА.
"Многие считают, что освятил пасхальную еду - отпраздновал. Это хорошая традиция. Но нужно подготовиться духовно, очиститься", - сказал Тадеуш Кондрусевич.
/Будет дополнено/.-0-
|Нацбанк
|Лучшие курсы
|Покупка
|Продажа
|EUR
|2.3815 BYN
|2.373 BYN
|2.38 BYN
|USD
|2.1043 BYN
|2.1 BYN
|2.104 BYN
|RUB
|3.275 BYN
|3.268 BYN
|3.277 BYN