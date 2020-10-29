Так оно и должно быть для любого человека, который носит погоны и давал присягу - Вакульчик о своем назначении

29 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Валерий Вакульчик, назначенный сегодня помощником Президента - инспектором по Брестской области, рассказал журналистам, как воспринял переход на новую должность и с какими чувствами отправится в регион, передает корреспондент БЕЛТА.

Валерий Вакульчик рассказал, что для него Брестская область - хорошо знакомый регион. "Для меня назначение именно в Брестскую область особенно ответственное, почетное и важное, потому что Брестчина - моя родина, здесь я родился, пошел в школу. Начало моего жизненного пути проходило в Брестской области, - отметил он. - Я 16 лет прожил в Бресте, проходил службу и в воинских частях, и в Комитете госбезопасности на различных должностях. Этот город для меня тоже родной". Более того, после перехода на должность госсекретаря Совета безопасности Валерий Вакульчик стал уполномоченным представителем главы государства по Брестской области и в этом статусе также имел возможность близко познакомиться с деятельностью региона и его субъектов хозяйствования. "Я побывал в ряде районов, пообщался с руководителями предприятий и рядовыми сотрудниками. Я понимаю и убежден, что нам есть чем гордиться на этой земле", - сказал Валерий Вакульчик.

Что касается некоторой неожиданности сегодняшнего назначения, то он отметил, что как военный человек психологически и сам, и его семья готовы к любому решению руководства. "Так оно и должно быть для любого человека, который носит погоны и давал присягу, - подчеркнул он. - Для меня это очень важное решение главы государства - о назначении на этот участок. Уверен, что справлюсь с этой задачей. И надеюсь, что сделаю все от меня зависящее, чтобы оправдать доверие и главы государства, и жителей Брестчины, и всего нашего народа".-0-