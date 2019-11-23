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23 ноября 2019, 09:00

Такахару Тезука: "Ваше преимущество – это потенциал. Вы еще многое можете сделать – и увидеть результат"

В Минск приехал Такахару Тезука. Для большинства из нас этот факт не говорит ни о чем, а вот для посвященных – это целое событие. Ведь столицу Беларуси посетил гуру современной архитектуры, особенно внимательно относящийся к проектам, предназначенным для детей. И приехал в Минск г-н Тезука не с праздным интересом – возможно, следующий детский сад, спроектированный знаменитым японским архитектором, будет построен именно в нашей стране!

"МИНСК – НЕ СЕРЫЙ, ОН ЭНЕРГИЧНЫЙ!"

Приглашение посетить Беларусь Такахару Тезука получил от известного застройщика компании "Дана Холдингз". Сооснователь архитектурного бюро Tezuka Architects и профессор Токийского городского университета, который читал лекции в ведущих университетах мира, прибыл к нам, чтобы услышать конкретное деловое предложение – спроектировать детский сад в комплексе "Парк Челюскинцев".

Такахару Тезука получил от известного застройщика компании "Дана Холдингз" деловое предложение – спроектировать детский сад в комплексе "Парк Челюскинцев"
Такахару Тезука получил от известного застройщика компании "Дана Холдингз" деловое предложение – спроектировать детский сад в комплексе "Парк Челюскинцев"

Девелопер убежден, что престижность комплекса должна обеспечиваться не только прекрасным месторасположением, замечательной экологией огромной парковой зоны, зданиями современной архитектуры и передовыми строительными технологиями, но и высоким качеством жизни. И если в комплексе запланировано строительство детского сада, то почему бы проектирование этого социально значимого объекта не поручить архитектору, который считается лучшим в мире проектировщиком детских садов? Ведь настоящая престижность определяется не количеством вложенных в объект денег, а достигнутым конечным результатом. Если в комплексе "Парк Челюскинцев" будет построен лучший в Европе детский сад, нужны ли иные доказательств эксклюзивности и неповторимости этого проекта, осуществляемого под пение птиц и задорные карусели белок по ветвям деревьев?

В комплексе "Парк Челюскинцев" будет построен лучший в Европе детский сад
В комплексе "Парк Челюскинцев" будет построен лучший в Европе детский сад

Впрочем, разговор с японским архитектором начался не с проблем проектирования детских садов. Рассматривая с высоты 11-го этажа бизнес-центра Dana Center здание Национальной библиотеки, Такахару Тезука заявил:

– Я слышал, что некоторые говорят о том, что этот проект неудачен – здание некрасиво. Совершенно с этим не согласен. В этой архитектуре есть ритм, движение, устремленность. Это очень гармоничная и интересная архитектура. Вообще должен заметить, что красота – понятие субъективное. Кому-то нравится Эйфелева башня, а кто-то ценит красоту небоскреба "Бурдж-Халифа". И каждый по-своему прав, хотя мы помним, сколько было противников у творения Эйфеля. Мопассан даже предпочитал обедать в ресторане башни, потому что, по его словам, это было единственное место в Париже, откуда не видно этого ужаса. На самом деле истина в том, что настоящая красота никогда не бывает чисто декоративной, она практичная и логичная.

Такахару Тезука, сооснователь архитектурного бюро Tezuka Architects и профессор Токийского городского университета
Такахару Тезука, сооснователь архитектурного бюро Tezuka Architects и профессор Токийского городского университета

Рассказывая о своем восприятии Минска, японский архитектор, который впервые побывал в белорусской столице, не скрывал удивления:

– Впечатление, которое у меня сложилось, сильно отличается от того, что я ожидал здесь увидеть. Оказалось, что Беларусь – хорошо развитая страна, полная энергии. Я думал, что Минск – серый, но он не такой! Я действительно нашел его энергичным.

Такахару Тезука впечатлен архитектурой Минска
Такахару Тезука впечатлен архитектурой Минска

Архитектор немного задумался, чтобы сформулировать свою мысль точнее, и объяснил, что он почувствовал в нашей столице.

– Ваше преимущество – это потенциал. Есть еще очень много всего, что вы можете сделать. Если посмотреть на Японию, то большинство вещей, мечтаний и стремлений там уже исполнено, поэтому осталось не так много сфер, куда можно приложить свои усилия. А здесь можно попробовать многое, можно многое сделать – и увидеть результат, – отметил знаменитый архитектор.

Недостатки, правда, он тоже заметил.

– Главное разочарование в архитектуре – обычный дизайн. Я заметил, что у вас часто руководствуются старыми правилами, способами, инструментами. Но я говорил со своими коллегами из "Дана Холдингз" и услышал, что многие пытаются измениться. И я не думаю, что это станет для вашей страны проблемой, – убежден Такахару Тезука.

"С АРХИТЕКТУРНЫМ ПРОЕКТОМ – В МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ"

А потом, конечно же, Такахару Тезука заговорил о любимой теме – о зданиях, которые возводятся для детей.

В дизайне своих проектов архитектор не использует ярких красок, а стремится использовать цвета природы: дерева, камня, воды, что, по его мнению, благотворнее сказывается на психоэмоциональном состоянии детей. Кроме того, в детских учреждениях он считает ключевым требование организовать достаточно пространства для активного времяпровождения детей. Именно так был спроектирован детский сад "Фудзи" в Татикаве, который был признан ЮНЕСКО лучшим детским садом в мире. Здесь большую часть времени дети находятся в движении, что благотворно сказывается на их здоровье и развитии.

– Мы посетили один из детских садов в Минске. Многое понравилось, но подход организации досуга детей очень отличается от японского. В Японии детям предоставляется гораздо больше свободы, там нет четких планов и графиков, – отметил маэстро от архитектуры.

Чтобы понять, о чем думает знаменитый архитектор, необходимо знать важный нюанс – свои проекты, которые реализуются во многих странах мира, он согласовывает прежде всего не с местными властями, не с государственными структурами, которые отвечают за архитектуру и строительство, а с министерствами образования. Ведь его детские сады – это инновационные методы воспитания и обучения!

– Даже если воспитатели и учителя очень хорошие, есть много важных факторов, которые нужно изменить на уровне правительства, – заявляет архитектор. И объясняет: – Во многих странах, в том числе и в Беларуси, обучение проводится как преподавание (по-английски – teachings, – прим. авт.). Это то, что мы можем дать ребенку. Но в последнее время мир меняется для более самостоятельного обучения. И есть большая разница между преподаванием и обучением (англ. learning – прим. авт.). Преподавание — это то, чем мы можем обеспечить в любой момент, но оно не отслеживается – происходит ли этот процесс успешно, воспринимаются ли знания. А обучение – это то, что мы пытаемся получить от детей. Речь идет о самостоятельном и добровольном обучении детей.

Рецепт совершенствования, по его мнению, не столь и сложен – сначала изменить здание школы или детского сада, а потом немного изменить структуру образования.

– Жизнь учителя будет легкой, а малыш будет расти быстрее и лучше, – убежден Такахару Тезука.

"НОВЫЙ РУБЕЖ – МОДУЛЬНАЯ СТРУКТУРА"

Он берет в руки карандаш и решительными штрихами рисует стандартную классную комнату – стол учителя у доски и парты учеников ровными рядами напротив. И стрелками-векторами воспроизводит схему передачи информации от учителя – к первым партам мгновенно, к последним – очень замедленно.

Схема передачи информации от учителя к ученикам
Схема передачи информации от учителя к ученикам

– По статистике, обычно только 40 процентов детей следят за программой. А учитель обучает от двадцати и более учеников одновременно. Мы убеждены, что эффективно можно одновременно обучать и больше детей, но для этого не надо строить классную комнату как коробку. Мы пытаемся создать модульную структуру. Вот схема такого детского сада – есть большая игровая комната в центре, а по периферии – несколько дополнительных. Возможно – для музыки, может быть – для математики, следующая – для какой-нибудь творческой встречи. А здесь – зеленая зона, чтобы дети могли выйти на природу, – рисует мастер круги на листе бумаги, словно лепестки какого-то фантастического цветка, и вдруг становится очевидным – да он же прав!

Профессор готов немного пофилософствовать:

– Нам надо уже сегодня думать о следующих поколениях. И я надеюсь, что такой дизайн детского сада, который мы, возможно, построим в Минске, станет примером для всей Европы. Так как это гораздо более гибкий и интерактивный вариант обучения. Учитель мобилен, и дети свободны – они могут выбрать, что конкретно хотят изучать. Это новейшее образование и новый рубеж, который я хочу попробовать здесь, – признается Такахару Тезука.

"В МИНСКЕ БУДЕТ ЛУЧШИЙ ДЕТСКИЙ САД ЕВРОПЫ!"

По его словам, соглашения о намерениях уже подписаны. Через пару месяцев можно уже будет увидеть конкретный проект здания, которое возведут в Минске. По мнению японского архитектора, реализовать такое здание на практике можно за то же самое время, как и обычный детский сад – строительные технологии, по сути, те же самые.

– В Минске, в комплексе "Парк Челюскинцев", будет построен лучший детский сад Европы! – улыбается маэстро. – Кстати, свои принципы по созданию детских воспитательных учреждений нового типа я изложил в обращении к Организации Объединенных Наций. Надеюсь, мое мнение будет услышано.

Такахару Тезука успел съездить также и в "Минск Мир" – профессиональный интерес заставил архитектора взглянуть на самый масштабный многофункциональный комплекс Европы. Оценка от маэстро кварталу "Эмиратс люкс", который на сегодняшний день наиболее близок к завершению, – высший бал!

Такахару Тезука посетил комплекс "Минск Мир"
Такахару Тезука посетил комплекс "Минск Мир"

– Я действительно удивлен, насколько современным выглядит этот район и как он похож своей стилистикой на архитектуру Дубая. Это очень хорошая работа и настощий успех ваших архитекторов, – отметил профессор.

Такахару Тезука удивлен, насколько современным выглядит "Минск Мир" и как он похож своей стилистикой на архитектуру Дубая
Такахару Тезука удивлен, насколько современным выглядит "Минск Мир" и как он похож своей стилистикой на архитектуру Дубая

Председатель Совета директоров компании "Дана Холдингз" Вибор Мулич подчеркнул, что для белорусского застройщика сотрудничество с архитектором такой величины – большая честь. Но и объективная необходимость.

– В реализации проектов "Дана Холдингз" участвуют ведущие архитекторы и проектировщики из разных стран мира. Наш холдинг – структура международная, мы работаем в 20 странах и активно используем лучший мировой опыт, привлекая ведущих специалистов. Такое взаимодействие очень полезно и белорусским специалистам, которые работают в нашей компании, - отметил Вибор Мулич.

Председатель Совета директоров компании "Дана Холдингз" Вибор Мулич
Председатель Совета директоров компании "Дана Холдингз" Вибор Мулич

Сегодня в Минске компания завершает строительство комплекса "Маяк Минска" и бизнес-центра "БК Капитал Палас" на Октябрьской площади, возводит престижный комплекс "Парк Челюскинцев" и многофункциональной комплекс "Минск Мир" – подлинный "город в городе".

Жилой комплекс "Маяк Минска"
Жилой комплекс "Маяк Минска"

Престижный комплекс "Парк Челюскинцев"
Престижный комплекс "Парк Челюскинцев"

Многофункциональной комплекс "Минск Мир"
Многофункциональной комплекс "Минск Мир"

Проекты международного холдинга в Беларуси – это привлечение к работам сотен подрядных строительных организаций страны, использование отечественной строительной и специальной техники, а также строительных и отделочных материалов белорусского производства. И, конечно же, это желанная и престижная работа для многих профессионалов – архитекторов, проектировщиков, инженеров, которым доверено создавать неповторимый облик Минска завтрашнего дня.

– Уверен, что сотрудничество с Такахару Тезука и его архитектурным бюро обогатит наших проектировщиков новым опытом, знаниями, компетенциями. И эта практика будет очень полезной для осуществления новых ярких и важных строительных проектов в Беларуси, – считает Вибор Мулич.

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