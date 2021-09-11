Таким Минск вы уже не увидите: старый город на снимках наших фотокорреспондентов

Минск, лето 1984 года
Улицы, здания, лица и годы… Минск, который остался в истории и в памяти… 11 сентября столица Беларуси отмечает 954-летие. За десятки лет облик города изменился до неузнаваемости, но старшее поколение жителей столицы помнит свой старый Минск – уютный, светлый, любимый город детства и юности.
Какой была наша столица десятки лет назад – в подборке архивных снимков БЕЛТА за разные годы.
Минск. Улица Захарьевская (ныне проспект Независимости). Фоторепродукция БЕЛТА, 1916 год
Минск. Здание Виленского вокзала в начале XX века (ныне пассажирский вокзал). Фоторепродукция БЕЛТА, 1916 год
Минчане на восстановлении площади имени В.И.Ленина. Минск, 1944 год
Здание почтамта по проспекту имени Сталина (ныне проспект Независимости), 1956 год
Минск. Улица Захарьевская (ныне проспект Независимости). Фоторепродукция БЕЛТА, 1916 год
Здание гостиницы "Европа" (ныне угол улиц Ленина и Интернациональной). Фоторепродукция БЕЛТА, 1916 год
Минск. Вид на реку Свислочь, 1957 год
Минск. Железнодорожный вокзал, 1994 год
Минск. Привокзальная площадь, 1965 год
Минск. Площадь Победы, 1967 год
Минск. Набережная Свислочи, 1972 год
Минск. Ленинский проспект, 1975 год
Минск, 1958 год
Минск. Стадион "Динамо", 1960 год
Ленинский проспект и площадь Победы, 1964 год
Улица Немига, 1997 год
В выходной день на Свислочи, 1992 год
Минск. Один из молодых микрорайонов города Зеленый Луг - 5, 1982 год
Здание Минского государственного педагогического института, 1972 год
Вид на центральную часть города со стороны стадиона "Динамо", 1967 год
Минск. Площадь Якуба Коласа, 1974 год
Вид на старую часть города. На переднем плане - стадион ДСО "Трудовые резервы", 1984 год
Минск. Ленинский проспект (Микрорайон "Восток-1"), 1978 год