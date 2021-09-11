Таким Минск вы уже не увидите: старый город на снимках наших фотокорреспондентов

Улицы, здания, лица и годы… Минск, который остался в истории и в памяти… 11 сентября столица Беларуси отмечает 954-летие. За десятки лет облик города изменился до неузнаваемости, но старшее поколение жителей столицы помнит свой старый Минск – уютный, светлый, любимый город детства и юности.

Какой была наша столица десятки лет назад – в подборке архивных снимков БЕЛТА за разные годы.

Минск. Улица Захарьевская (ныне проспект Независимости). Фоторепродукция БЕЛТА, 1916 год

Минск. Здание Виленского вокзала в начале XX века (ныне пассажирский вокзал). Фоторепродукция БЕЛТА, 1916 год

Минчане на восстановлении площади имени В.И.Ленина. Минск, 1944 год

Здание почтамта по проспекту имени Сталина (ныне проспект Независимости), 1956 год

Минск. Улица Захарьевская (ныне проспект Независимости). Фоторепродукция БЕЛТА, 1916 год

Здание гостиницы "Европа" (ныне угол улиц Ленина и Интернациональной). Фоторепродукция БЕЛТА, 1916 год

Минск. Вид на реку Свислочь, 1957 год

Минск. Железнодорожный вокзал, 1994 год

Минск. Привокзальная площадь, 1965 год

Минск. Площадь Победы, 1967 год

Минск. Набережная Свислочи, 1972 год

Минск. Ленинский проспект, 1975 год

Минск, 1958 год

Минск. Стадион "Динамо", 1960 год

Ленинский проспект и площадь Победы, 1964 год

Улица Немига, 1997 год

В выходной день на Свислочи, 1992 год

Минск. Один из молодых микрорайонов города Зеленый Луг - 5, 1982 год

Здание Минского государственного педагогического института, 1972 год

Вид на центральную часть города со стороны стадиона "Динамо", 1967 год

Минск. Площадь Якуба Коласа, 1974 год

Вид на старую часть города. На переднем плане - стадион ДСО "Трудовые резервы", 1984 год

Минск. Ленинский проспект (Микрорайон "Восток-1"), 1978 год