Такое зверство в уме не укладывается. Скурат о геноциде белорусского населения в годы ВОВ

20 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Зверство по отношению к белорусскому населению в годы Великой Отечественной войны в уме не укладывается, заявил во время заседания проекта БЕЛТА "Экспертная среда" на тему "Год исторической памяти" старший прокурор управления Генеральной прокуратуры, заместитель руководителя следственной группы по расследованию уголовного дела о геноциде Эдуард Скурат.

"На сегодняшний день по уголовному делу допрошено более 12,5 тыс. человек. Практически мы завершили работу с узниками. Это те люди, которые своими глазами все это видели, прошли через лагеря, видели, как увозили их родителей. Большинство из них, понятно, были еще очень маленькими детьми. Но впоследствии в семье об этом рассказывали. И они нам уже передают эти события", - сказал Эдуард Скурат.

По его словам, очень много воспоминаний о том, как маленьких детей в составе их семей угоняли в лагерь "Озаричи". "Март месяц, холод, снег, болото. Вот оградили территорию, всех согнали туда. Не кормили, пить не давали. Сломал ветку - сразу стреляли. Читая эти документы и показания, просто ужасаешься. Вроде, мы - люди, которые часто сталкиваются с такими событиями, жестокостью, убийствами. Но все равно вызывает непонимание такое зверство по отношению к мирным, беззащитным людям, гражданам, детям. Это вообще в уме не укладывается", - отметил старший прокурор.-0-

Фото Павла Орловского