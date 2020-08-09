Такой активной явки не видел с 1994 года - Петровский

9 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Политический аналитик, руководитель консервативного центра NOMOS Петр Петровский прогнозирует особенно высокую явку на нынешних президентских выборах, а также повышенный интерес к ним со стороны иностранных экспертов и журналистов. Таким мнением он поделился сегодня с журналистами, передает корреспондент БЕЛТА.

"Эта избирательная кампания имеет беспрецедентный интерес со стороны как самих граждан, так и международного сообщества. Такой ажиотажной явки я не видел с 1994 года", - сказал Петр Петровский. Он ответил критикам досрочного голосования тем, что даже если предположить использование административного ресурса, то в этот раз для него даже не было возможности: у студентов каникулы, многие граждане в отпусках. "И все равно мы видим беспрецедентную явку на досрочном голосовании - более 40%. Я традиционно пришел голосовать на свой участок в воскресенье в 8.00, и уже была очередь. Я вижу огромнейший интерес", - добавил он.

Петр Петровский видит и существенный интерес иностранных экспертов, журналистов - к нему часто обращаются за консультацией и интервью.

Президентскую гонку в Беларуси он назвал очень интересной, приведя для сравнения состоявшиеся выборы в Польше, которые, на его взгляд, были гораздо скучнее. "И еще одна особенность: и сторонники действующей власти, и сторонники альтернативных кандидатов очень сильно политизированы. Такого давно не было. Диалоги и дискуссии в обществе идут активно", - добавил Петр Петровский.

Из других особенностей кампании он указал на значительное давление извне, в том числе грязные методы и технологии, к которым прибегают некоторые альтернативные кандидаты. "И они не хотят даже брать ответственность за свои незаконные действия", - подчеркнул эксперт.

Тем не менее выборы уже состоялись. "Даже назначаемый посол США признала умеренный демократический прогресс на этих выборах, - отметил Петр Петровский. - То есть ее мнение и мнение некоторых альтернативных кандидатов разнятся, что говорит об их субъективности и стремлении манипулировать обществом".-0-