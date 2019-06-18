Таксистам рекомендуют сообщать о попытках иностранцев незаконно попасть в пограничную зону

18 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Госпогранкомитет рекомендует таксистам сообщать о попытках иностранцев незаконно попасть в пограничную зону, чтобы не стать соучастниками правонарушения, информирует БЕЛТА со ссылкой на Госпогранкомитет Беларуси.

На белорусско-польской границе с начала лета активизировались попытки нарушения рубежа иностранцами из Алжира, Ирака, Сирии и Туниса. В большинстве случаев соучастниками являлись водители такси - как из регионов, так и из Минска. "Госпогранкомитет рекомендует лицам, оказывающим услуги по пассажирским перевозкам, при возникновении подозрений о возможных нарушениях, связанных с нахождением в пограничной зоне, сообщать об этом в ближайшее подразделение органов пограничной службы", - отметили в ведомстве.

"При заказе перевозчика потенциальные незаконные мигранты представляются туристами. Они обозначают маршруты якобы для посещения достопримечательностей вблизи приграничья. Однако в пути по требованию клиента маршрут меняется и, как правило, конечной точкой является прибытие в пограничную зону", - рассказали в Госпогранкомитете. При этом водители, пусть и невольно, становятся соучастниками в совершении правонарушения. Законодательством определен особый порядок для въезда, пребывания и транзитного проезда в пределах пограничной зоны. За его нарушение предусмотрен административный штраф до 50 базовых величин (1 БВ - Br25,5).

Как подчеркнули в ведомстве, при наличии прямого умысла в организации незаконного выезда из Беларуси иностранцев предусмотрена уже уголовная ответственность до 5 лет лишения свободы.-0-