Тактические учения с боевой стрельбой прошли на полигоне ВВС и войск ПВО

19 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. На 174-м учебном полигоне ВВС и войск ПВО прошли тактические учения с боевой стрельбой с зенитными ракетно-артиллерийскими дивизионами 19-й и 120-й отдельных гвардейских механизированных бригад. Об этом БЕЛТА сообщили в Министерстве обороны.

Задачи выполняли расчеты зенитных ракетных комплексов "Стрела-10", переносных ЗРК "Игла", а также зенитных пушечно-ракетных комплексов "Тунгуска".

Отчетные учения стали для гвардейцев-зенитчиков завершающим этапом полевого выхода. В течение нескольких недель военнослужащие на практике закрепляли знания и оттачивали навыки владения вверенным вооружением.-0-