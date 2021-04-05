Тактическое учение проходит на Гожском полигоне

Во время учений. Фото из архива

5 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Тактическое учение с 6-й отдельной механизированной бригадой проходит на Гожском полигоне. Об этом БЕЛТА сообщили в Министерстве обороны.

В маневрах задействовано более 100 единиц техники и свыше 400 военнослужащих. "По замыслу учения условный неприятель пересек государственную границу и вторгся на территорию страны. Мотострелки, танкисты, артиллеристы вели бой у учебного населенного пункта. Подразделения отработали элементы оборонительного боя с проведением контратаки", - рассказали в ведомстве.

На данный момент войска Западного оперативного командования вышли на пик боевой подготовки, задействованы все полигоны. Учения - важнейший этап тренировки перед совместными учениями "Запад-2021", которые запланированы на осень.-0-