Тактическое учение "Славянское братство" вступило в активную фазу

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16 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Международное российско-белорусско-сербское тактическое учение "Славянское братство - 2021" вступило в активную фазу. Об этом БЕЛТА сообщили в Министерстве обороны.
По легенде маневров военнослужащим международной тактической группировки необходимо обнаружить и уничтожить базовый лагерь террористов в назначенном районе ответственности, освободить захваченный населенный пункт, совершить прыжки из вертолетов Ми-8АМТШ, в том числе беспарашютным способом - с применением альпинистского снаряжения, а также преодолеть водные преграды.-0-