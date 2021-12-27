Талай: мы не должны быть в роли догоняющих, мы должны транслировать свою собственную повестку

27 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Мы не должны быть в роли догоняющих, мы должны транслировать свою собственную повестку. Об этом заявил в эфире телеканала СТВ паралимпиец, рекордсмен мира и Европы по плаванию, общественный деятель, член Конституционной комиссии Алексей Талай, сообщает БЕЛТА.

По его словам, белорусы активно включились в подготовку изменений и дополнений в Основной закон страны. "Информация поступала от граждан, которую приходилось просто тоннами перерабатывать. Были вопросы, связанные с суверенитетом, с нашими традиционными национальными какими-то ценностями", - сказал Алексей Талай.

Паралимпиец отметил важность того, что на конституционном уровне будет закреплена защита исторической правды. "Великая Отечественная война. Все то, что для нас свято, мы должны чтить и защищать вплоть до Основного закона. Кажется правильным, если это будет в Конституции. Это наше святое. Наша земля обильно полита кровью наших дедов и прадедов", - рассказал он.

Алексей Талай подчеркнул, что мир меняется и мы не должны быть в роли догоняющих. "Мы должны транслировать свою собственную повестку, - добавил он. - Идет переписывание истории. В том числе исходя из событий прошлого года мы понимаем, что мы сегодня находимся в состоянии новой холодной войны. Здесь мы должны через Конституцию Беларусь укрепить. В том числе прописать приоритет национального права над некими международными специализированными учреждениями. Прописать, может быть, даже вплоть до государственной идеологии. Мы должны понимать, куда движется наш корабль".

Как сообщалось, сегодня обнародован проект изменений и дополнений в Конституцию Республики Беларусь для всенародного обсуждения.-0-