Талай: наш фонд всегда готов помочь тем, кому сейчас нелегко

11 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Наш благотворительный фонд всегда готов помочь тем, кому сейчас нелегко, заявил корреспонденту БЕЛТА паралимпиец, рекордсмен мира и Европы по плаванию, общественный деятель Алексей Талай.

Благотворительному фонду имени Алексея Талая присуждена премия Президента "За духовное возрождение" за особые заслуги в воплощении идей гуманизма, реализацию благотворительных проектов, направленных на сохранение исторической памяти и традиций, поддержку детей, которые пострадали от военных действий. Церемония награждения состоялась сегодня.

"Для нас это очень важно: для меня и всей нашей команды, для людей, которые занимались грандиозными общенациональными проектами. В частности, это такие проекты, как "Дети Беларуси - ветеранам и будущим поколениям", гуманитарная миссия белорусского народа на Донбасс, которую взял на себя наш благотворительный фонд. Очень рад, что благодаря подписанным документам о взаимодействии мы смогли реализовать вместе с Министерством образования, Министерством культуры и Министерством труда и социальной защиты многие важные проекты в Год народного единства. Например, с Министерством труда и соцзащиты мы провели серию встреч, направленную на реабилитацию и социальную адаптацию детей, граждан с ограниченными возможностями. Я лично посетил многие центры дневного пребывания инвалидов, поделился своим собственным жизненным опытом, отвечал на вопросы. Мы отчетливо осознаем свою роль в судьбе Отечества и понимаем, что только общими усилиями сможем добиться успеха, чтобы в этом быстроменяющемся мире и в условиях внешней агрессии сохранить мир, то достояние, которое обрел народ Беларуси, и дальше растить наших детей и внуков", - сказал Алексей Талай.

По его словам, именно на это нацелены все усилия благотворительного фонда. "Укрепить дух нашей страны, вспомнить о героическом подвиге советского народа, о великих ветеранах-партизанах. Отметить этот героический подвиг в годы Великой Отечественной войны мы смогли вместе с детьми из всех регионов страны, которые написали 45 томов эссе на эту тему. И сегодня я вручил это коллекционное издание, самое большое в мире, написанное детьми, главе государства как дар от подрастающего поколения. От тех детей, которые родились в современной, счастливой Беларуси. Конечно же, благодаря тем усилиям и труду, которые ежедневно направляет на благо страны наш лидер. И получить от него награду, знать, что наш труд замечен, - огромный праздник для всех нас, для коллектива благотворительного фонда и всей моей семьи", - отметил паралимпиец.

Вместе с тем Алексей Талай считает, что такая высокая оценка не повод почивать на лаврах. "Еще многое предстоит сделать. Скоро мы отправимся со второй нашей гуманитарной командировкой на Донбасс к детям-инвалидам, сиротам, постараемся посетить детские дома. Именно эта наша деятельность и была отмечена главой государства. Помогать тем, кому сейчас нелегко, кому больно, вытереть детские слезы и передать слова огромной поддержки от всего белорусского народа", - констатировал он.-0-