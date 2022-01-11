Рассылка Рассылка
ПогодаПогода
КурсыКурсы
Конвертер валютКонвертер валют
ТВ-гид ТВ-гид
Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта и туризма
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Флаг Вторник, 11 января 2022
Минск Ясно -10°C
Версия для слабовидящих
Белта +
Новости
17:26 Более 3,94 млн белорусов прошли полный курс вакцинации против COVID-19 Общество
17:20 Талай: наш фонд всегда готов помочь тем, кому сейчас нелегко Общество
17:17 Пожар в квартире в Минске: ребенок доставлен в реанимацию Происшествия
17:12 Лукашенко: искусство, спорт, общественная деятельность должны быть высокоморальными и созидательными Президент
17:10 Лукашенко: утрата образа героического прошлого ведет государство к катастрофе и лишает народ будущего Президент
17:07 Лукашенко: молодое белорусское государство умеет находить эффективные ответы на любые вызовы Президент
17:05 Лукашенко: прочные духовные опоры помогли белорусам сохранить родной язык, культуру и традиции Президент
17:05 Лукашенко рассказал, почему премия "За духовное возрождение" приурочена к Рождеству Президент
17:00 Обнародованы фотографии Лукашенко в президентском мерче Президент
16:55 Китайский портал: Европа продолжает плясать под дудку США в вопросах безопасности В мире
16:51 Легковушка столкнулась с трактором в Каменецком районе Происшествия
16:48 Захарова заявила о непрофессионализме пресс-секретаря президента США В мире
16:40 Гусаков: в основе проекта обновленной Конституции - простой человек Регионы
16:39 Мнение: выбор дальнейшего направления развития страны зависит от каждого из нас Общество
16:34 Беларусь и Вьетнам обсудили перспективы развития совместных предприятий Политика
16:30 Житель Столинского района получил 14 лет колонии за насилие и кражи Происшествия
16:23 БЖД перевезла 2,5 млн пассажиров за время новогодних и рождественских праздников Общество
16:18 Нотариусы за год проведут пять акций по бесплатному консультированию Общество
16:15 Акцию по экспресс-тестированию на ВИЧ проведут в Минске Регионы
16:15 Беларусь в январе-ноябре увеличила экспорт товаров и услуг до $44,5 млрд Экономика
16:08 Предприятие в Дзержинском районе после вмешательства прокуратуры выплатило 660 сотрудникам Br1,25 млн Регионы
16:04 Кочанова 14 января проведет встречу с гражданами для обсуждения проекта Конституции Общество
15:57 Некачественный гель для стирки детского белья изъяли из продажи в Могилевской области Регионы
15:54 В Танзании в ДТП погибли 14 человек, в том числе 6 журналистов В мире
15:52 В Гродненской области в 2022 году планируют построить около 450 тыс. кв.м жилья Регионы
15:51 Белорусские дипломаты внесли предложения при обсуждении проекта обновленной Конституции Общество
15:47 ГАИ: перепады температур могут осложнить ситуацию на дорогах Общество
15:45 За сутки в Беларуси зарегистрирован 691 пациент с COVID-19, выписаны 517 Общество
15:44 ФОТОФАКТ: Областной этап республиканской олимпиады по учебным предметам проходит в Гродно Регионы
15:41 Цуран: проект Конституции не предполагает кардинальных изменений Общество
Все новости
Все новости
Общество
11 января 2022, 17:20

Талай: наш фонд всегда готов помочь тем, кому сейчас нелегко

11 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Наш благотворительный фонд всегда готов помочь тем, кому сейчас нелегко, заявил корреспонденту БЕЛТА паралимпиец, рекордсмен мира и Европы по плаванию, общественный деятель Алексей Талай.

Благотворительному фонду имени Алексея Талая присуждена премия Президента "За духовное возрождение" за особые заслуги в воплощении идей гуманизма, реализацию благотворительных проектов, направленных на сохранение исторической памяти и традиций, поддержку детей, которые пострадали от военных действий. Церемония награждения состоялась сегодня.

"Для нас это очень важно: для меня и всей нашей команды, для людей, которые занимались грандиозными общенациональными проектами. В частности, это такие проекты, как "Дети Беларуси - ветеранам и будущим поколениям", гуманитарная миссия белорусского народа на Донбасс, которую взял на себя наш благотворительный фонд. Очень рад, что благодаря подписанным документам о взаимодействии мы смогли реализовать вместе с Министерством образования, Министерством культуры и Министерством труда и социальной защиты многие важные проекты в Год народного единства. Например, с Министерством труда и соцзащиты мы провели серию встреч, направленную на реабилитацию и социальную адаптацию детей, граждан с ограниченными возможностями. Я лично посетил многие центры дневного пребывания инвалидов, поделился своим собственным жизненным опытом, отвечал на вопросы. Мы отчетливо осознаем свою роль в судьбе Отечества и понимаем, что только общими усилиями сможем добиться успеха, чтобы в этом быстроменяющемся мире и в условиях внешней агрессии сохранить мир, то достояние, которое обрел народ Беларуси, и дальше растить наших детей и внуков", - сказал Алексей Талай.

По его словам, именно на это нацелены все усилия благотворительного фонда. "Укрепить дух нашей страны, вспомнить о героическом подвиге советского народа, о великих ветеранах-партизанах. Отметить этот героический подвиг в годы Великой Отечественной войны мы смогли вместе с детьми из всех регионов страны, которые написали 45 томов эссе на эту тему. И сегодня я вручил это коллекционное издание, самое большое в мире, написанное детьми, главе государства как дар от подрастающего поколения. От тех детей, которые родились в современной, счастливой Беларуси. Конечно же, благодаря тем усилиям и труду, которые ежедневно направляет на благо страны наш лидер. И получить от него награду, знать, что наш труд замечен, - огромный праздник для всех нас, для коллектива благотворительного фонда и всей моей семьи", - отметил паралимпиец.

Вместе с тем Алексей Талай считает, что такая высокая оценка не повод почивать на лаврах. "Еще многое предстоит сделать. Скоро мы отправимся со второй нашей гуманитарной командировкой на Донбасс к детям-инвалидам, сиротам, постараемся посетить детские дома. Именно эта наша деятельность и была отмечена главой государства. Помогать тем, кому сейчас нелегко, кому больно, вытереть детские слезы и передать слова огромной поддержки от всего белорусского народа", - констатировал он.-0-

Подписывайтесь на нас в
Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!
Теги
благотворительность помощь
Новости рубрики Общество
Фото из архива Более 3,94 млн белорусов прошли полный курс вакцинации против COVID-19
Фото из архива Мнение: выбор дальнейшего направления развития страны зависит от каждого из нас
Фото из архива БЖД перевезла 2,5 млн пассажиров за время новогодних и рождественских праздников
Фото из архива Нотариусы за год проведут пять акций по бесплатному консультированию
Наталья Кочанова. Фото из архива Кочанова 14 января проведет встречу с гражданами для обсуждения проекта Конституции
Фото из архива Белорусские дипломаты внесли предложения при обсуждении проекта обновленной Конституции
Главное
Лукашенко: молодое белорусское государство умеет находить эффективные ответы на любые вызовы
Сергеенко: более 4 тыс. откликов и предложений поступило от населения по проекту Конституции
Подъем заболеваемости COVID-19 в Беларуси ожидается к концу января-началу февраля
Для вас – только лучшее! Открылась новая заправка "Белоруснефть"
Топ-новости
Лукашенко: искусство, спорт, общественная деятельность должны быть высокоморальными и созидательными
Лукашенко: утрата образа героического прошлого ведет государство к катастрофе и лишает народ будущего
Обнародованы фотографии Лукашенко в президентском мерче
Талай: наш фонд всегда готов помочь тем, кому сейчас нелегко
Рыженков: изменения в Конституцию обращены в будущее и молодежь это понимает
Луцкий о Конституции: в наших силах сделать так, чтобы общество развивалось без потрясений
Кочанова 14 января проведет встречу с гражданами для обсуждения проекта Конституции
Беларусь в январе-ноябре увеличила экспорт товаров и услуг до $44,5 млрд
Андрейченко: события в Казахстане показали, насколько важны надежные союзники
Миклашевич: все изменения по Конституции основываются на предложениях граждан
За сутки в Беларуси зарегистрирован 691 пациент с COVID-19, выписаны 517
Белорусские дипломаты внесли предложения при обсуждении проекта обновленной Конституции
Нотариусы за год проведут пять акций по бесплатному консультированию
ГАИ: перепады температур могут осложнить ситуацию на дорогах
В войсках СЗОК начался этап внезапной проверки готовности дежурных сил
Реклама
С нами интереснее
тв программа тв программа
погода погода
курсы курсы
Темы Все темы
Кризис с беженцами на белорусско-польской границе Судьбы женщин - судьба единой Беларуси Год исторической памяти Специальный репортаж Благотворительная акция "Наши дети" Проект "Сделано на Минщине. Опыт лучших"
Белорусское телеграфное агентство
Спецпроекты
Экспертная среда Судьбы, сложенные в треугольник Страницы белорусского спорта Партизанская летопись З гонарам у сэрцы Парад в День Независимости-2019 Хроника Победы Традиции суверенной Беларуси Плакаты БелТА Атомная энергетика СтопCOVID
Реклама
Реклама на БЕЛТА
Клиентам
Вход для подписчиков Продукты и услуги Разработка сайтов Новостной информер
Агентство
Об агентстве Контакты Электронные обращения Карьера в БелТА Партнеры Логотип БелТА Сообщить о работе сайта Политика конфиденциальности Политика в отношении обработки персональных данных
RSS ВК facebook twitter odnoklassniki Instagram YouTube Telegram
Свежие новости Беларуси
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2022 гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.