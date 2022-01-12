Талай о концерте на вручении премии "За духовное возрождение": пытался сдержать эмоции, но слезы пробивались

12 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Я пытался сдержать эмоции, но слезы все равно пробивались. Паралимпиец, рекордсмен мира и Европы по плаванию, общественный деятель Алексей Талай поделился с корреспондентом БЕЛТА впечатлениями о церемонии вручения премии "За духовное возрождение", специальной премии деятелям культуры и искусства и премии "Белорусский спортивный Олимп".

"Это замечательная традиция - в построждественское время собираться вместе, награждать достойных сыновей и дочерей нашей Родины. Всегда участвует сам глава государства, и в зале чувствуется единение духа белорусской нации. Такое замечательное представление, декорации, освещение. Все заставляло наши души трепетать, замирать и от восхищения, и от услышанных слов, песен, детских рассуждений, глубоких и наполненных величайшим смыслом бытия. Слова о маме, Родине, о любви, важности нашего единства. Несколько раз я закусывал губу, чтобы сдержать эмоции. Но слезы все равно пробивались. Но я их не стеснялся, потому что рядом со мной сидели такие же белорусы, вместе с которыми наши сердца бились в унисон, создавая эту необычную ауру во Дворце Республики, которая растекалась, я уверен, волнами добра, тепла и позитива по всей Беларуси. Это очень важно. Я благодарю всех организаторов", - сказал Алексей Талай.

По его словам, очень важно, что в этом мероприятии принимало участие огромное количество детей, молодежи. "Были детские коллективы из моего родного города Орша. Они - наше будущее. И подобными мероприятиями закладывается в их сердцах наш генетический код, код нашего народа - стойкого, мудрого, крепкого, мужественного и, самое главное, благодарного. Они вырастут замечательными людьми, настоящими патриотами, которые будут так же, как и многие здесь живущие взрослые люди, от которых зависит судьба нашей Родины, стараться сделать все, чтобы мы сохранились и дальше продолжили свой путь. Путь нашей любимой страны - Республики Беларусь", - добавил паралимпиец.-0-

Фото Максима Гучека