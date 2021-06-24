Талай о санкциях: против нас идет война и мы должны выстоять

24 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Против нас идет война и мы должны выстоять. Такое мнение корреспонденту БЕЛТА высказал известный общественный деятель, паралимпиец, мотиватор, рекордсмен мира и Европы по плаванию Алексей Талай, комментируя введение секторальных санкций Европейским союзом.

"То, что нас не убивает, делает нас сильнее. Я вообще давно уже никаких иллюзий не питаю относительно всего "цивилизованного" западного мира по отношению к нам - "сиволапым" и "варварам", как они считали в 1941 году, когда они шли сюда, убивали женщин, стариков, детей. Эта ситуация с санкциями показала, что ничего в этом мире не поменялось. И, к сожалению, наши многие граждане до сих пор этого не увидели, не поняли, что те механизмы интервенции поменяли свой внешний вид. Сегодня страны захватываются оранжевыми технологиями, глубоко срежиссированными и продуманными высококлассными психологами сценариями. И я могу лишь сожалеть, как человек, который был практически во всем мире. Я жил в США и ЕС. У меня много друзей за океаном. В США я посетил около 30 штатов, многие не единожды. И когда идет вот такой менторский говор по отношению к нам - меня просто коробит", - сказал Алексей Талай.

Паралимпиец вспомнил слова своего деда. "Внучек, помни, кем ты являешься, представитель какого ты народа и твои дети - мои правнуки. Никогда не допускай никаких манипуляций и давления на себя. Но вместе с тем всегда рассчитывай только на себя, на свои силы и на своего младшего брата, который у тебя есть, - отметил он. - И если мы сейчас не встрепенемся, в Год народного единства, объявленный главой государства, не объединимся все - молодежь, предприниматели, айтишники, труженики села, заводчане - нас сомнут, уничтожат. И нам тому очень хороший пример - Украина. Посмотрите, предприятия закрываются, люди выживают как могут, особенно незащищенные слои населения, которым в нашей стране оказывается всемерная помощь и поддержка. Поэтому мы должны научиться ценить то, что имеем. Но и чувствовать момент. Понимать, что сейчас идет война и мы должны устоять, более того, укрепиться и с ближайшими союзниками уверенной поступью идти в будущее".-0-