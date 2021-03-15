Талай: от поправок в Конституцию будет зависеть успешное развитие страны и качество жизни граждан

15 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. От поправок в Конституцию будет зависеть успешное развитие страны и качество жизни граждан. Такое мнение высказал журналистам член национальной команды по инваспорту Алексей Талай, который принял участие во встрече главы государства Александра Лукашенко с членами Конституционной комиссии, передает корреспондент БЕЛТА.

"Для меня это большая честь и вместе с тем ответственность. Я понимаю, что от всех, кто будет принимать участие в этой работе, зависит будущее нашей страны. Конституция - это основной закон государства, и от тех основополагающих принципов, которые будут там заложены и обозначены, будет зависеть успех нашей страны, жизнь наших детей и внуков", - считает Алексей Талай.

Спортсмен отметил, что изменения в Основной закон страны периодически вносят разные государства. "Мир не стоит на месте, меняется. Вместе с тем должны меняться и мы, где-то приспосабливаться, если хотите. Я это отчетливо понимаю, в том числе и глядя на свою собственную жизнь. Однажды я жил с ногами и руками, но пришел тот день, когда мне пришлось полностью, кардинальным образом пересмотреть свою жизнь", - добавил он.

Алексей Талай призвал граждан серьезно отнестись к вопросу внесения поправок в Конституцию Беларуси и, когда начнется их широкое обсуждение, активно принимать в нем участие.-0-