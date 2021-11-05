Талай вручил дипломы участникам проекта "Дети Беларуси - ветеранам и будущим поколениям"

5 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сегодня паралимпиец, рекордсмен мира и Европы по плаванию, общественный деятель Алексей Талай вручил дипломы 28 учащимся гимназии №38 Минска - участникам общенационального проекта "Дети Беларуси - ветеранам и будущим поколениям". Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщил паралимпиец.

"Дети Беларуси - ветеранам и будущим поколениям" - это общенациональный проект, который был задуман благотворительным фондом Алексея Талая, министерствами образования и культуры. Смысл проекта, посвященного Великой Отечественной войне и Великой Победе, - объединить белорусских школьников, молодежь во всеобщем чествовании памяти героических предков. А также приобщить подрастающее поколение к созданию масштабного книжного издания.

"Для нас, белорусов, все, что касается Великой Отечественной войны, - свято и незыблемо. Мы должны чтить память о наших воинах-защитниках, миллионах павших, которые подарили детям современной Беларуси мирное небо и возможность жить, учиться, развиваться, - рассказал Алексей Талай. - Именно для этого, для осуществления поручения главы государства по развитию патриотического воспитания среди детей и молодежи мы реализовали этот проект. 45 томов, 2,5 тыс. эссе - это самое большое коллекционное издание в мире на тему войны. Это все то, что успели ветераны войны рассказать своим детям, внукам и правнукам. И сегодня мы можем поистине гордиться этим изданием. И уже поступают сигналы от заинтересованных лиц и ведомств России о том, чтобы подобный проект запустить у них в стране, а также и в других странах постсоветского пространства".

Перед вручением дипломов Алексей Талай провел урок мужества для гимназистов. Цель урока - укрепление силы духа, воли, достижение успеха в учебе и приумножение любви в семьях.-0-