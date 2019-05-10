Талисман белорусских пионеров презентуют 18 мая в Минске

10 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Талисман Белорусской республиканской пионерской организации презентуют 18 мая в Национальной библиотеке Беларуси, сообщила корреспонденту БЕЛТА председатель Центрального совета БРПО Александра Гончарова.
"Республиканский конкурс на разработку пионерского талисмана и слогана организации "proБРПО - перезагрузка" стартовал летом прошлого года. Принять участие в нем мог любой желающий. Всего в оргкомитет поступило более 1 тыс. заявок с идеями талисмана и нового слогана пионерской организации", - сказала Александра Гончарова.
В итоге выбраны слоганы по всем направлениям деятельности организации. "По талисману единственное, что могу приоткрыть завесу тайны, что победила работа из города Гомеля. Это будет анималистический герой", - отметила она.
Белорусская республиканская пионерская организация объединяет в своих рядах более 650 тыс. пионеров и октябрят.-0-
|Нацбанк
|Лучшие курсы
|Покупка
|Продажа
|EUR
|2.3587 BYN
|2.351 BYN
|2.361 BYN
|USD
|2.1011 BYN
|2.095 BYN
|2.101 BYN
|RUB
|3.224 BYN
|3.201 BYN
|3.225 BYN