Талисман белорусских пионеров презентуют 18 мая в Минске

10 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Талисман Белорусской республиканской пионерской организации презентуют 18 мая в Национальной библиотеке Беларуси, сообщила корреспонденту БЕЛТА председатель Центрального совета БРПО Александра Гончарова.

"Республиканский конкурс на разработку пионерского талисмана и слогана организации "proБРПО - перезагрузка" стартовал летом прошлого года. Принять участие в нем мог любой желающий. Всего в оргкомитет поступило более 1 тыс. заявок с идеями талисмана и нового слогана пионерской организации", - сказала Александра Гончарова.

В итоге выбраны слоганы по всем направлениям деятельности организации. "По талисману единственное, что могу приоткрыть завесу тайны, что победила работа из города Гомеля. Это будет анималистический герой", - отметила она.

Белорусская республиканская пионерская организация объединяет в своих рядах более 650 тыс. пионеров и октябрят.-0-