Талисман БРПО презентовали в Минске

18 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Талисман Белорусской республиканской пионерской организации презентован в Национальной библиотеке Беларуси. Это рысенок Вогнiк, который символизирует активных и креативных, ответственных и трудолюбивых, вежливых и скромных, честных и веселых пионеров Беларуси, сообщает БЕЛТА.

Талисман изготовлен по эскизу, который прислала на конкурс "proБРПО - перезагрузка" ученица средней школы №25 Гомеля имени Б.А.Царикова Виктория Железнякова. Большая мягкая игрушка рысенка Вогнiка украсит пионерскую экспозицию обновляемого музея комсомольского и молодежного движения в Республиканском доме молодежи в Минске.

Конкурс на разработку пионерского талисмана "proБРПО - перезагрузка" стартовал летом прошлого года. Принять участие в нем мог любой желающий. В оргкомитет поступило более 1 тыс. заявок.

Презентацией талисмана БРПО отметила День пионерской дружбы. Его мероприятия проходят в Минске 17-18 мая. Сегодня в Национальной библиотеке состоялся открытый диалог "Встреча на все 100" с участием пионеров, представителей Министерства образования, организаций-партнеров белорусской пионерии из России и Казахстана. На полях встречи подписано соглашение о сотрудничестве между БРПО и республиканским общественным объединением Казахстана "Единая детско-юношеская организация "Жас Улан". Накануне, 17 мая, в Музее истории Великой Отечественной войны прошел финал республиканского конкурса лидеров среди членов БРПО.

Белорусская республиканская пионерская организация объединяет в своих рядах более 650 тыс. пионеров и октябрят.-0-

Фото Оксаны Манчук