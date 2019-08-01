1 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Талисман Лесик пользовался спросом в торговой сети во время II Европейских игр. Об этом рассказал сегодня в пресс-центре издательского дома "Беларусь сегодня" начальник управления по маркетингу, коммерческим вопросам и рекламе фонда "Дирекция II Европейских игр" Максим Кошкалда, передает корреспондент БЕЛТА.

Максим Кошкалда подчеркнул, что дирекция во время подготовки и проведения спортивного форума активно защищала право на использование логотипа.

"Среди наиболее популярных товаров оказались чулочные изделия с символикой Европейских игр, которых продано более 180 тыс., также пользовались спросом магниты. По доходу от продаж все рекорды побил талисман Лесик, а следом в рейтинге идут кружки и майки, кепки и рюкзаки. Приятно видеть, как в Минске на протяжении всего лета болельщики ходят в кепках и майках II Европейских игр", - отметил Максим Кошкалда.

Начальник управления рассказал, что более 100 компаний стали коммерческими партнерами дирекции, при этом 58 официальных спонсоров активно использовали свои права в продвижении продуктов во время II Европейских игр.

По словам Максима Кошкалды, коммерческая программа II Европейских игр успешно реализована.-0-