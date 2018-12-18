Таможенники Беларуси и Латвии обсудили вопросы повышения пропускной способности на границе

18 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Таможенники Беларуси и Латвии обсудили вопросы повышения пропускной способности автодорожных пунктов пропуска на границе и обеспечения непрерывного потока транспортных средств, сообщили БЕЛТА в Государственном таможенном комитете.

Сегодня в пункте пропуска "Григоровщина" делегация белорусской таможни под руководством первого заместителя председателя ГТК Владимира Орловского встретилась с представителями латвийской таможенной службы во главе с заместителем генерального директора Таможенного управления Службы государственных доходов Латвии Раймондсом Зукулсом.

Участники встречи определили порядок совместных действий по организации пропуска транспортных средств через таможенную границу в преддверии новогодних праздников. Внимание было уделено и в целом соблюдению условий порядка взаимодействия таможенных и пограничных служб двух стран с целью обеспечения непрерывного потока транспортных средств и повышения пропускной способности автодорожных пунктов пропуска на белорусско-латвийской границе.

Стороны будут продолжать оперативно информировать друг друга по возникающим проблемным вопросам и мерам, принятым для их решения. "Совершенствование работы в данном направлении приобретает особую актуальность в преддверии проведения в Беларуси II Европейских игр в 2019 году", - отметили в ГТК.-0-