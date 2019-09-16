Таможенники Беларуси в 2019 году за счет международной техпомощи получили оборудование на 23 млн евро

16 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Оборудование на 23 млн евро получили белорусские таможенники в 2019 году за счет международной технической помощи. Об этом сообщил председатель Государственного таможенного комитета Юрий Сенько сегодня в эфире телеканала "Беларусь 1" , сообщает БЕЛТА.

"За счет международной технической помощи в этом году мы получили оборудование на 23 млн евро. Около 12 млн евро - европейские средства, за которые строились и строятся рентген-комплексы. Они облегчают работу наших должностных лиц на границе. Еще 11 млн евро - китайская помощь: мы получили один рентген-комплекс, 9 магнитно-резонансных томографов для поиска предметов в ручной клади и в багаже, 39 ручных приборов, которые позволяют обнаруживать наркотические и взрывчатые вещества", - рассказал Юрий Сенько.

Таможенный комитет уделяет большое внимание международному сотрудничеству. Только в текущем году ведомство заключило 15 соглашений различного плана с США, Украиной, Узбекистаном и другими государствами. Абсолютно со всеми странами ведутся переговоры по вопросу заключения соглашений для улучшения информационного обмена, чтобы ускорить проверку сведений, отметил глава комитета.

Например, с США подписано соглашение о взаимной помощи в таможенных делах. Как пояснил Юрий Сенько, установлена договоренность, при которой таможенники обеих стран оперативно и полно могут получить необходимую информацию. Это поможет быстро подтвердить сведения, заявленные какой-либо компанией, доставляющей в Беларусь грузы, и, таким образом, позволит снять вопросы к бизнесу со стороны государства и таможни.-0-