Таможенники на субботнике благоустроили мемориальные комплексы и захоронения времен ВОВ

17 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские таможенники на республиканском субботнике благоустроили мемориальные комплексы и захоронения времен Великой Отечественной войны, сообщили БЕЛТА в Государственном таможенном комитете.

"На республиканский субботник вышли сотни таможенников из всех уголков Беларуси. Сотрудники уделили особое внимание благоустройству территорий мемориальных комплексов, мест воинской и боевой славы, объектов населенных пунктов, в частности мемориальному комплексу в деревне Зороново, захоронениям времен Великой Отечественной войны в деревнях Черневка и Алюты Дрибинского района, парку воинов-интернационалистов в Бресте и другим значимым местам", - рассказали в ГТК. Также они проводили уборку рабочих мест, территорий, прилегающих к пунктам пропуска, внутренним пунктам таможенного оформления и административным зданиям.

Таможенники и сотрудники РУП "Белтаможсервис" собрали и денежные средства в размере свыше Br58 тыс., которые будут направлены на укрепление материально-технической базы медицинских учреждений, а также ремонт, реставрацию и восстановление историко-культурных ценностей, мемориальных комплексов, мест боевой и воинской славы времен Великой Отечественной войны.-0-

Фото ГТК