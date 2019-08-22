Таможенники оформили около 1,1 тыс. перевозок в электронном виде

22 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские таможенники оформили в электронном виде с полным исключением бумажного документооборота около 1,1 тыс. перевозок транзитных товаров, следующих железнодорожным транспортом по маршруту Наушки - Брест, сообщили БЕЛТА в Государственном таможенном комитете.

Проект стартовал в апреле. Реализуется он белорусской и российской таможенными службами вместе с администрациями железных дорог двух стран.

Суть эксперимента заключается в переходе на электронный документооборот при перемещении и оформлении транзитных грузов контейнерными поездами по маршруту Наушки - Брест. Это позволяет исключить предъявление таможенным органам бумажных документов и проставление в них отметок, что значительно ускоряет процесс оформления грузов.

"В настоящее время таможенная служба Беларуси прорабатывает вопрос об организации аналогичного проекта в обратном направлении - по маршруту Брест - Наушки", - добавили в ГТК.-0-