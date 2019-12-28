Таможенники пункта пропуска "Аэродром Орша" будут выполнять функции пограничников

28 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Таможенники в пункте пропуска "Аэродром Орша" будут выполнять функции пограничников. Это предусмотрено постановлением Совета Министров от 24 декабря 2019 года №896, которое официально опубликовано сегодня на Национальном правовом интернет-портале, сообщает БЕЛТА.

Согласно постановлению, перечень пунктов пропуска через госграницу, в которых таможенные органы выполняют отдельные функции органов

пограничной службы, дополнен пунктом пропуска "Аэродром Орша".

В этом пункте пропуска таможенники будут выполнять функции пограничного контроля, пропуска через госграницу физлиц и транспорта, санитарно-карантинный контроль, контроль за соблюдением правил пребывания иностранцев в Беларуси и правил транзитного проезда. Также среди их функций - принятие решений об отказе иностранцу во въезде и аннулировании визы для въезда в Беларусь.

Постановление вступает в силу с 1 января 2020 года.-0-