Таможенники и пограничники на субботнике благоустроили памятники воинам

25 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские таможенники приняли участие в республиканском субботнике, сообщили БЕЛТА в Государственном таможенном комитете.

"Сотрудники Государственного таможенного комитета, таможен, ведомственного института и РУП "Белтаможсервис" привели в порядок рабочие места, территории, прилегающие к пунктам пропуска, внутренним пунктам таможенного оформления и административным зданиям. Благоустройству мемориальных и исторических комплексов, мест боевой и воинской славы таможенники уделили особое внимание", - рассказали в ведомстве.

Гомельские таможенники благоустроили памятник воинам-освободителям в деревне Шарпиловка Гомельского района. Выбор на него пал не случайно, ведь деревня находится недалеко от пункта пропуска "Новая Гута", где несут службу работники региональной таможни.

Сотрудники Могилевской таможни привели в порядок воинские захоронения на сельском кладбище деревни Алюты и захоронения узников Дрибинского лагеря смерти в деревне Черневка.

Гродненские таможенники убрали территорию вблизи воинского мемориала в Берестовицком районе. Витебские благоустроили места захоронения советских граждан-патриотов в Браславе, памятники сожженным мирным жителям в деревнях Мыленки и Денисенки Верхнедвинского района. Могилы жертв фашизма, памятник в честь действовавшего на оккупированной территории СССР (ныне Ивановского района Брестской области) подпольного сельского совета народных депутатов, а также памятник замученным и расстрелянным в годы Великой Отечественной войны, расположенный в Пинском районе, облагородили брестские таможенники.

Таможенники собрали более Br63 тыс., которые будут направлены на подготовку детских лагерей к лету, благоустройство населенных пунктов, восстановление историко-культурных ценностей, мемориальных комплексов, мест боевой и воинской славы времен Великой Отечественной войны.

Субботник сегодня состоялся и во всех органах и подразделениях пограничной службы. Общими усилиями приведены в надлежащее состояние мемориальные комплексы, могилы воинов-пограничников, захоронения в местах массовой гибели гражданского населения. Как сообщили в Госпогранкомитете, порядок наводился на более чем 200 таких объектах, а также в населенных пунктах и военных городках. Председатель Госпогранкомитета генерал-майор Анатолий Лаппо принял участие в субботнике на территории Минского гарнизона. Пограничники также собрали средства на ремонт мемориальных комплексов, мест боевой и воинской славы времен Великой Отечественной войны.-0-

Фото ГПК

Фото ГПК