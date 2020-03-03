Таможенное оформление приостановлено в пункте пропуска "Новые Ярыловичи" на границе с Украиной

3 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Таможенное оформление приостановлено в украинском пункте пропуска "Новые Ярыловичи" на границе с Беларусью, сообщили БЕЛТА в Госпогранкомитете.

"Сегодня в украинском пункте пропуска "Новые Ярыловичи" (с белорусской стороны - "Новая Гута") с 2.50 в связи с ремонтными работами в системе таможенного сетевого оборудования приостановлено таможенное оформление. Ориентировочное время восстановления работы - 14.00", - проинформировали в ведомстве.

Госпогранкомитет рекомендует пересекать белорусско-украинскую границу в близлежащих международных пунктах пропуска "Веселовка" и "Комарин" (сопредельные - "Сеньковка" и "Славутич" соответственно). За обстановкой перед пунктами пропуска можно следить на официальном интернет-портале Госпогранкомитета в разделе "Обстановка на границе".-0-