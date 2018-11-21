Таможенное оформление транспорта в пункте пропуска "Новая Гута" затруднено

21 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Таможенное оформление транспортных средств в белорусском пункте пропуска "Новая Гута" затруднено, сообщили БЕЛТА в Государственном таможенном комитете.

Как пояснили в ГТК, это связано с тем, что в пункте пропуска "Новые Ярыловичи" Черниговской таможни граждане Украины "заблокировали" дорогу.

"К 17.00 20 ноября оформление грузовых транспортных средств практически не производилось: вся "нейтральная" полоса фактически заполнилась, и оформленные грузовики находятся на территории пункта пропуска", - рассказали в ГТК. По информации Черниговской таможни, с 00.00 21 ноября движение грузовых автомобилей приостановлено.

В Государственном таможенном комитете рекомендуют учитывать данную информацию при пересечении белорусско-украинской границы.-0-