Таможенное оформление транспорта в пункте пропуска "Новая Гута" затруднено

21 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Таможенное оформление транспортных средств в белорусском пункте пропуска "Новая Гута" затруднено, сообщили БЕЛТА в Государственном таможенном комитете.
Как пояснили в ГТК, это связано с тем, что в пункте пропуска "Новые Ярыловичи" Черниговской таможни граждане Украины "заблокировали" дорогу.
"К 17.00 20 ноября оформление грузовых транспортных средств практически не производилось: вся "нейтральная" полоса фактически заполнилась, и оформленные грузовики находятся на территории пункта пропуска", - рассказали в ГТК. По информации Черниговской таможни, с 00.00 21 ноября движение грузовых автомобилей приостановлено.
В Государственном таможенном комитете рекомендуют учитывать данную информацию при пересечении белорусско-украинской границы.-0-
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