Таможенные процедуры на границе Беларуси будут делать еще более удобными и быстрыми - Сенько

ПогодаПогода
КурсыКурсы
ТВ-гид ТВ-гид
ГороскопГороскоп
Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта и туризма
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Пятница, 20 сентября 2019
Минск Облачно с прояснениями +7°C
Версия для слабовидящих
Новости
13:01 Белорусская делегация во главе с Семашко посещает Кемеровскую область Политика
13:00 МИД Беларуси и Совет Европы обсуждают в Минске тематику реализации международных договоров Политика
13:00 Не пропусти удачу: встреча с лепельским цмоком уже в эти выходные Регионы
12:53 Беларусь и Республика Корея будут развивать совместные проекты в сфере геоинформационных технологий Общество
12:47 Беларусь и Россия планируют расширять обмен информацией в таможенной сфере Экономика
12:45 Минобразования: создание в Индии белорусского центра профтехподготовки активно прорабатывается Общество
12:44 С начала года госинспекторы выявили 639 нарушений в сфере охоты Общество
12:42 Французский знак отличия Label France Education вручен гомельской гимназии №46 Регионы
12:40 В МИД заявляют о целесообразности скорейшего возвращения послов Беларуси и США Политика
12:40 Развитие в ЕАЭС института технологических платформ обсудят на форуме "Евразийская неделя" Общество
12:37 Международная конференция "Пять лет Договору о Евразийском экономическом союзе: роль Суда" проходит в Минск Общество
12:30 Программа по углублению интеграции между Беларусью и Россией не выходит за рамки Союзного договора - МИД Политика
12:27 Графические портреты и акварельные пейзажи Николая Мищенко покажут в Национальном художественном музее Культура
12:27 Макей возглавит белорусскую делегацию на 74-й сессии Генассамблеи ООН Политика
12:23 Граждане Беларуси пока должны оформлять визы для посещения ОАЭ Общество
12:23 Форум "Европейская безопасность: отойти от края пропасти" с участием 60 стран пройдет в Минске Политика
12:18 Вышел фильм с Тиной Кароль в главной роли! Культура
12:14 Лукашенко одобрил проекты соглашений по визам и реадмиссии с ЕС Политика
12:10 Лукашенко: в Беларуси пока не изжили мажоритарную систему выборов в парламент Президент
12:08 Соревнования по фотобердингу "Заповедный кадр" станут ежегодными Регионы
12:05 Слижевский: гарантия справедливого урегулирования споров - важнейший фактор привлечения инвестиций Общество
11:59 В Гродно задержали пьяного бесправника на угнанной машине Происшествия
11:54 Лукашенко поручил разобраться с обеспеченностью льнозаводов техникой и семенами Президент
11:51 Пятикратный чемпион НБА Деннис Родман шокировал подробностями своего романа с Мадонной Калейдоскоп
11:45 Патриарх Кирилл приглашен на торжества к 500-летию Жировичского монастыря Общество
11:41 В Минске при пожаре спасены хозяйка квартиры и ее гость Происшествия
11:39 75 лет в 500 фотографиях: альбом о Гродненской области издан БЕЛТА к юбилею региона Регионы
11:35 До -3°С ночью и +18°С днем ожидается в Беларуси 21 сентября Общество
11:34 ГАИ в выходные усилит контроль на трассе Р28 Общество
11:29 Лукашенко о предвыборном шуме: надо делом заниматься, а не расшатывать страну Президент
Все новости
Все новости
Общество
20 сентября 2019, 11:21

Таможенные процедуры на границе Беларуси будут делать еще более удобными и быстрыми - Сенько

Фото из архива ГТК
Фото из архива ГТК

В Беларуси 20 сентября отмечается День таможенника. Для страны, которая находится на пересечении многих транзитных путей, "экономика границы" всегда в приоритете. О новом таможенном законодательстве, инновационных проектах и инфраструктуре в интервью БЕЛТА рассказал председатель Государственного таможенного комитета Юрий Сенько.

- В последние годы в Беларуси заметно усовершенствовали таможенное законодательство. По вашей оценке, удалось ли добиться запланированных результатов?

- Могу сказать, что мы нашли разумный компромисс между интересами государства и бизнеса. Новый Таможенный кодекс Евразийского экономического союза, в разработке которого Беларусь принимала непосредственное участие, существенно помог нам в этом. Адаптировано к нему и национальное законодательство. Положительно показал себя в работе указ "О таможенном регулировании". Сейчас подготовка проекта закона "О таможенном регулировании" находится на завершающей стадии.

Отмечу уверенное и четкое движение на пути к максимальному упрощению таможенных формальностей и сокращению времени их проведения. Именно с этой целью особенное внимание уделяется развитию электронного декларирования, автоматическому оформлению товаров.

Вместе с участниками внешнеэкономической деятельности, заинтересованными ведомствами и службами проводятся различные эксперименты, которые дают положительные результаты. Здесь определенно стоит выделить проект по отслеживанию транзитных перевозок товаров с использованием навигационных пломб.

- В чем его преимущества? Планируется ли применять такую систему на всей территории ЕАЭС?

- Суть проекта заключается в применении навигационных пломб вместе со специальным программным обеспечением. Пломбы работают по принципу маяка, демонстрируя контролеру местоположение груза с помощью инновационных информационных технологий.

Такая система отслеживания перевозок товаров действует в пилотном режиме с февраля нынешнего года. За короткий промежуток времени национальным оператором в тесном взаимодействии с ГТК разработана собственная система отслеживания транзитных перевозок товаров с использованием навигационных пломб. Она позволяет интегрироваться с аналогичными системами других государств - участников ЕАЭС. Со своей стороны ГТК доработал информационную систему таможенных органов.

Что даст функционирующий в полном объеме проект нашей стране? В первую очередь позволит сократить время и оптимизировать процессы, связанные с проведением таможенных операций при перемещении товаров через границу и помещении их под процедуру таможенного транзита. Также обеспечивается возможность своевременного реагирования - это нужно в случае возникновения риска недоставки товара в пункт назначения или нарушения срока таможенного транзита. Сократится и время на пересечение границы и таможенную очистку грузов. Если резюмировать и сказать проще - это существенная экономия финансовых и временных затрат как субъектов хозяйствования, так и таможенных органов.

Впоследствии внедрение единой системы отслеживания грузов в ЕАЭС позволит улучшить условия работы перевозчиков на всей территории союза.

Сейчас Государственный таможенный комитет совместно с российскими и казахстанскими таможенными органами прорабатывает вопрос о проведении в этом году многостороннего пилотного проекта по применению электронных пломб.

- Какие новшества предлагаются в законе "О таможенном регулировании"?

- При подготовке проекта закона консолидированы нормы указов, регулирующие правоотношения в сферах функционирования свободных таможенных зон, свободных складов, магазинов беспошлинной торговли, порядка перемещения через таможенную границу ЕАЭС товаров для личного пользования и иные вопросы.

Отмечу, что проект закона представляет собой инновационный документ, который разработан с учетом современных векторов развития таможенного дела. Особое внимание при подготовке проекта закона было уделено дальнейшему развитию механизмов электронного декларирования, одного окна, свободных экономических зон, уполномоченных экономических операторов, а также упрощению совершения таможенных операций без снижения эффективности таможенного контроля.

Законопроект носит сбалансированный характер, что стало возможным благодаря конструктивному взаимодействию Государственного таможенного комитета с представителями деловых кругов, ассоциациями, членами общественно-консультативного (экспертного) совета при ГТК, Советом по развитию предпринимательства.

- Как изменилось количество посылок из-за границы после корректировки месячных лимитов? Могут ли быть еще какие преобразования в этом плане?

- С 1 января 2019 года выросли лимиты на поступающие в адрес физических лиц международные почтовые отправления: месячная норма беспошлинной пересылки в размере не более 200 евро и 31 кг, при этом разовая норма беспошлинной пересылки составляет не более 22 евро и 10 кг.

Наблюдается незначительное снижение количества международных почтовых отправлений в адрес физлиц. Количество выпущенных таможней посылок за 8 месяцев 2019 года составило 10 млн 718 тыс., за аналогичный период минувшего данная цифра составляла 11 млн 66 тыс.

- Беларусь - транзитная страна, в этом есть как плюсы, так и определенные риски. Как часто выявляете преступления, связанные с перемещением наркотиков и оружия?

- Грамотное использование технических средств таможенного контроля позволяет нам обеспечивать экономическую безопасность страны на должном уровне. В приоритете - пресечение ввоза в Беларусь наркотиков и оружия. К сожалению, количество преступлений в данном направлении растет. Таможенными органами уже в нынешнем году возбуждено 129 уголовных дел по фактам перемещения наркотиков, а это вдвое больше, чем в прошлом на такую же дату. 12 уголовных дел возбуждено по фактам перемещения оружия и боеприпасов. В минувшем году за этот же период установлено четыре подобных случая.

- Что сегодня делается со стороны таможенной службы для повышения транзитной привлекательности Беларуси и создания максимально комфортных условий для ведения бизнеса?

- Действительно, Беларусь как транзитное государство с одной из самых рентабельных и удобных в Европе логистикой лучше всего видно именно через призму таможенных органов. Поэтому неуклонный и ежегодный рост показателей транзита - лучшая оценка работы таможенного ведомства. Ввоз транзитных товаров за 8 месяцев 2019 года в сравнении с аналогичным периодом 2018-го вырос на 7,9% и составил 11,4 млн т.

За январь-август 2019 года наблюдается очередной рост проследовавших через таможенную границу грузовых транспортных средств на 3,5%. Количество товаров, оформленных таможенниками, также из года в год увеличивается - за 8 месяцев нынешнего года через границу перемещено на 733 тыс. т товаров больше, чем за аналогичный период минувшего.

Белорусская таможня сегодня успешно взаимодействует с законопослушными участниками внешнеэкономической деятельности. В современном мире таможня уже далеко не барьер на пути обмена товарами. Развитие автодорожных пунктов пропуска в настоящее время позволяет гарантировать необходимый контроль на границе и создать условия для полномасштабного внедрения информационно-коммуникационных технологий.

Следует также отметить активную работу по привлечению международной технической помощи. В 2019 году уже привлечено около 23 млн евро. Со стороны правительства Китайской Народной Республики поставлен мобильный инспекционно-досмотровый комплекс, 9 систем инспекции багажа с функцией автоматического определения наркотических и взрывчатых веществ, 39 детекторов обнаружения следов наркотических и взрывчатых веществ. В пункте пропуска "Домачево" установлено весоизмерительное оборудование, оснащены оборудованием радиационного контроля три пункта пропуска, на вооружении таможенных органов появилось три новых специализированных автомобиля для кинологической службы, вскоре появится еще три.

- Давайте подробнее остановимся на совершенствовании таможенной инфраструктуры. Что сделано и какие планы?

- Сегодня в активной стадии реконструкция пунктов пропуска "Урбаны" и "Верхний Теребежов". С учетом проведения в 2021 году совместно с Латвией чемпионата мира по хоккею их реконструкцию планируется завершить к концу 2020 года.

В 2020 году начнется и реконструкция "Каменного Лога", после завершения которой пропускная способность пункта пропуска будет увеличена практически в 3 раза и составит 6 тыс. транспортных средств в сутки. В пункте пропуска впервые будет предусмотрена реверсивная канальная система для оформления транспортных средств из 32 каналов. В зависимости от количества авто на въезд или выезд из страны, число каналов можно будет изменять по направлению движения.

После завершения реконструкции указанных автодорожных пунктов пропуска общая пропускная способность всех пунктов пропуска увеличится на 6215 автомобилей в сутки (с 30 тыс. до 36 тыс. транспортных средств), или на 20%.

Все эти усилия направлены на создание максимально комфортных условий как для пересечения таможенной границы физическими лицами, так и для снижения временных и финансовых затрат представителей бизнес-сообщества.

В таможенном коллективе работают профессионалы, деятельность которых основана на трудолюбии, принципиальности и компетентности. Хочу выразить им особую благодарность за это и пожелать в День таможенника крепкого здоровья, семейного благополучия, уверенности в собственных силах и бодрости духа.

БЕЛТА.-0-

Теги
Сенько
Новости рубрики Общество
Фото из архива Беларусь и Республика Корея будут развивать совместные проекты в сфере геоинформационных технологий
Фото из архива Минобразования: создание в Индии белорусского центра профтехподготовки активно прорабатывается
Фото из архива С начала года госинспекторы выявили 639 нарушений в сфере охоты
Фото из архива Развитие в ЕАЭС института технологических платформ обсудят на форуме "Евразийская неделя"
Фото из архива Международная конференция "Пять лет Договору о Евразийском экономическом союзе: роль Суда" проходит в Минск
Анатолий Глаз. Фото из архива Граждане Беларуси пока должны оформлять визы для посещения ОАЭ
Главное
Александр Лукашенко Лукашенко поручил к 1 октября завершить в Беларуси сев озимых
Лукашенко одобрил проекты соглашений по визам и реадмиссии с ЕС
РЕПОРТАЖ: От рыжего до стального - как в Беларуси зарабатывают на льне, и почему на него сумасшедший спрос
Как будет проводиться и во сколько обойдется жильцам утепление домов
Топ-новости
Лукашенко о предвыборном шуме: надо делом заниматься, а не расшатывать страну
В МИД заявляют о целесообразности скорейшего возвращения послов Беларуси и США
Лукашенко поручил разобраться с обеспеченностью льнозаводов техникой и семенами
Как вашему маленькому счастью стать звездой, а вам выиграть 2000 руб. за фото?
Форум "Европейская безопасность: отойти от края пропасти" с участием 60 стран пройдет в Минске
75 лет в 500 фотографиях: альбом о Гродненской области издан БЕЛТА к юбилею региона
Таможенные процедуры на границе Беларуси будут делать еще более удобными и быстрыми - Сенько
Правительство увеличило нормативы расходов на обучение в белорусских школах
В выходные в Беларуси потеплеет до +20°С
Имя обладателя путевки на детское "Евровидение-2019" от Беларуси станет известно сегодня
Петришенко: юбилейные торжества в Жировичском монастыре нужно организовать на высоком уровне
Срок реализации инвестпроекта по строительству в Минске комплекса у Белгосцирка перенесен на 2022 год
ГАИ в выходные усилит контроль на трассе Р28
Банковские карточки могут не работать в Беларуси ночью 21 сентября
Правительство Беларуси и Всемирный банк обсудили проект модернизации системы высшего образования
Афиша
С нами интереснее
гороскоп гороскоп
погода погода
курсы курсы
тв программа тв программа
Темы Все темы
Парламентские выборы в Беларуси - 2019 Молодежная политика Беларуси Специальный проект БЕЛТА и ОАО "Белинвестбанк" Беларусь помнит Содействие занятости населения Строительство АЭС в Беларуси
Белорусское телеграфное агентство
Спецпроекты
Суверенная Беларусь: Эпоха достижений Парад в День Независимости-2019 Хроника Победы Плакаты БелТА Минск и Минчане Партизанская летопись Традиции суверенной Беларуси Страницы белорусского спорта Атомная энергетика
Реклама
Реклама на БЕЛТА Медиакит
Клиентам
Вход для подписчиков Продукты и услуги Разработка сайтов Новостной информер
Агентство
Об агентстве Контакты Электронные обращения Карьера в БелТА Партнеры Логотип БелТА Сообщить о работе сайта
RSS ВК facebook twitter odnoklassniki Instagram YouTube Telegram Viber Zen.yandex
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2019гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.