Таможенные службы Беларуси и Азербайджана будут обмениваться сведениями о товарах и транспорте

29 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Государственные таможенные комитеты Беларуси и Азербайджана подписали сегодня в Баку соглашение об организации обмена предварительными сведениями о товарах и транспортных средствах, перемещаемых между двумя странами, сообщили БЕЛТА в ГТК Беларуси.
В соответствии с соглашением предполагается организовать обмен предварительными сведениями ограниченного перечня, которые таможенные службы получают в отношении товаров и транспортных средств, перевозимых с территории одного государства на территорию другого. Своевременное получение таких сведений будет содействовать созданию благоприятных условий для участников внешнеэкономической деятельности за счет ускорения таможенных операций.
Визит белорусской делегации в Азербайджан был направлен на повышение уровня практического взаимодействия таможенных служб двух стран, а также обмен опытом в перспективных направлениях таможенного администрирования. Представители белорусской таможни ознакомились с опытом проведения азербайджанской стороной международных массовых спортивных мероприятий, в частности I Европейских игр.-0-
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