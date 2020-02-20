Таможенные службы Беларуси и Египта будут обмениваться информацией для предотвращения преступлений

20 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Председатель Государственного таможенного комитета Беларуси Юрий Сенько встретился в Каире с комиссаром Египетского таможенного агентства Эльсаедом Камалем Хассаном Негм, сообщили БЕЛТА в ГТК.

Главы таможенных ведомств обсудили развитие и взаимодействие таможенных органов двух стран, в том числе и совместные шаги, направленные на реализацию положений подписанного вчера соглашения между правительствами о сотрудничестве и взаимной помощи в таможенных делах. Документ разработан для формирования договорно-правовой базы двустороннего сотрудничества. Он определяет основные принципы и формы взаимной помощи, а также порядок взаимодействия при предоставлении информации, необходимой для обнаружения, пресечения и расследования правонарушений и преступлений.

"Выстраивание доверительных и взаимовыгодных отношений между таможенными службами наших стран, несомненно, окажет положительное влияние и на интенсификацию белорусско-египетского сотрудничества в сфере торговли. Мы заинтересованы в налаживании тесного диалога между нашими таможенными службами в целях создания благоприятных условий для внешнеэкономической деятельности на благо наших государств", - сказал Юрий Сенько.

В ГТК отметили, что встреча стала еще одним шагом на пути к укреплению налаженных контактов, совершенствованию работы таможенных служб двух стран при трансграничных перевозках, обмену информацией с целью предотвращения незаконного перемещения контрабанды, наркотических средств и психотропных веществ.-0-