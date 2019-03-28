Таможенные службы Беларуси и Японии планируют заключить соглашение о сотрудничестве

28 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Таможенные службы Беларуси и Японии разработали проект соглашения между правительствами двух стран о взаимной административной помощи и сотрудничестве, сообщили БЕЛТА в Государственном таможенном комитете Беларуси.

Положениями документа будут определены основные принципы и формы сотрудничества, взаимная помощь между таможенными органами Беларуси и Японии, а также порядок взаимодействия при направлении запросов и обмене информацией, необходимой для выявления, расследования и предупреждения правонарушений в таможенной сфере.

"Реализация данного соглашения будет способствовать не только повышению унификации и гармонизации таможенных процедур, но и окажет положительное влияние на выполнение задач, стоящих перед таможенными органами двух государств", - отметили в ГТК.

Стороны во время переговоров уже достигли договоренности по содержанию проекта соглашения. В настоящее время проводятся внутригосударственные процедуры, необходимые для его подписания.-0-