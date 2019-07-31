Таможенные службы Беларуси и Узбекистана будут сотрудничать

31 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Руководители таможенных служб Беларуси и Узбекистана утвердили условия информационного сотрудничества, а 1 августа подпишут протокол о взаимодействии в сфере борьбы с таможенными правонарушениями, сообщили БЕЛТА в ГТК.
Во время переговоров, которые прошли сегодня в Минске, руководители таможенных комитетов двух стран уделили особое внимание порядку реализации положений межправсоглашения 2018 года о системе содействия взаимной торговле.
"Актуальность этого вопроса определяет тот факт, что приоритетными направлениями развития внешней торговли являются процессы, направленные на сокращение торговых барьеров, повышение эффективности и сокращение сроков проведения таможенного контроля, увеличение товарооборота между странами. На эти приоритеты и направлены нормы, изложенные в соглашении, - пояснили в ведомстве. - По итогу сегодняшней встречи главы таможенных администраций утвердили технические условия информационного взаимодействия, базовый документ, необходимый для реализации соглашения".-0-
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