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Общество
12 сентября 2019, 20:58

Таможенные службы Беларуси и Вьетнама будут обмениваться информацией о правонарушениях

Юрий Сенько и Нгуен Ван Кан. Фото ГТК
Юрий Сенько и Нгуен Ван Кан. Фото ГТК

12 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Таможенные службы Беларуси и Вьетнама будут обмениваться информацией о правонарушениях и статистикой. Такая договоренность достигнута сегодня на встрече в Минске председателя Государственного таможенного комитета Беларуси Юрия Сенько и генерального директора главного таможенного директората Министерства финансов Вьетнама Нгуен Ван Кана, сообщили БЕЛТА в ГТК.

Руководители таможенных служб Беларуси и Вьетнама обменялись опытом по перспективным направлениям таможенного администрирования. Обсуждались также результаты применяемой таможенными органами Беларуси технологии совершения таможенных операций.

На встрече приняты решения по обмену информацией, связанной с таможенными правонарушениями и мошенничеством в торговле, а также статистическими данными двусторонней торговли.

Во время визита Нгуен Ван Кан ознакомится также с деятельностью белорусской таможни на примере пункта пропуска "Брузги" на границе с Польшей.-0-

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