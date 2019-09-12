12 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Таможенные службы Беларуси и Вьетнама будут обмениваться информацией о правонарушениях и статистикой. Такая договоренность достигнута сегодня на встрече в Минске председателя Государственного таможенного комитета Беларуси Юрия Сенько и генерального директора главного таможенного директората Министерства финансов Вьетнама Нгуен Ван Кана, сообщили БЕЛТА в ГТК.

Руководители таможенных служб Беларуси и Вьетнама обменялись опытом по перспективным направлениям таможенного администрирования. Обсуждались также результаты применяемой таможенными органами Беларуси технологии совершения таможенных операций.

На встрече приняты решения по обмену информацией, связанной с таможенными правонарушениями и мошенничеством в торговле, а также статистическими данными двусторонней торговли.

Во время визита Нгуен Ван Кан ознакомится также с деятельностью белорусской таможни на примере пункта пропуска "Брузги" на границе с Польшей.-0-