Таможенные службы СНГ обсудили стратегию развития правоохранительной деятельности до 2030 года

11 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Проведено 21-е заседание Комитета глав правоохранительных подразделений Совета руководителей таможенных служб государств Содружества. Такая информация размещена на сайте Исполкома СНГ со ссылкой на Государственный таможенный комитет Узбекистана, сообщает БЕЛТА.

В заседании приняли участие руководители и члены делегаций правоохранительных подразделений таможенных служб Азербайджана, Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, России, Таджикистана и Узбекистана.

Во время мероприятия рассмотрен проект стратегии развития правоохранительной деятельности таможенных служб государств Содружества на период до 2030 года. В этом комплексном документе отражены система взглядов на общие целевые ориентиры, основные направления и задачи развития правоохранительной деятельности таможенных служб и уполномоченных органов в сфере таможенного дела государств - участников СНГ в области борьбы с таможенными правонарушениями на долгосрочный период. Документ призван консолидировать усилия правоохранительных подразделений по обеспечению экономической безопасности своих государств в целях защиты национальных интересов и реализации стратегических национальных приоритетов.

Кроме того, обсужден проект положения о Комитете глав правоохранительных подразделений Совета руководителей таможенных служб стран СНГ в новой редакции. Еще одним важным обсуждаемым документом стал проект плана работы комитета на 2021 год. При разработке рабочего плана были учтены приоритеты деятельности в сфере борьбы с таможенными правонарушениями в рамках накопленного за последние годы опыта и существующей правовой базы. План, состоящий из 30 пунктов, не только послужит совершенствованию нормативной базы сотрудничества, укреплению сотрудничества в предупреждении преступности в таможенной сфере, но также включает в себя конкретные организационные и практические меры по выявлению и предотвращению нарушений таможенного законодательства.

В целом руководители правоохранительных блоков достигли договоренности, а также приняли соответствующие решения, которые в перспективе позволят таможенным службам укрепить взаимно-доверительное сотрудничество, совершенствовать механизм взаимодействия в сфере обмена информацией, проведения совместных правоохранительных мероприятий в таких актуальных сферах, как борьба с незаконным международным оборотом наркотических средств и другими видами контрабанды, экономическими преступлениями, введения дел по вопросам таможенных расследований и дознания, повышения квалификации сотрудников правоохранительных подразделений, развития кинологической службы, обеспечения информационно-аналитического взаимодействия.

Комитет глав правоохранительных подразделений Совета руководителей таможенных служб государств Содружества, созданный для координации правоохранительных усилий таможенных служб государств СНГ в борьбе с контрабандой и нарушениями таможенного законодательства, является постоянно действующим коллегиальным органом и действует с 2008 года. Он состоит из шести специализированных рабочих групп, занимающихся вопросами борьбы с международным оборотом наркотических средств, экономической преступностью, таможенными проверками и расследованиями, кинологией, обучением персонала, информационным и аналитическим сотрудничеством, борьбой с интернет-преступностью.-0-