Таможенные службы СНГ согласовали направления работы по пресечению нарушений законодательства

18 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Делегация белорусских таможенников во главе с заместителем председателя Государственного таможенного комитета Эдуардом Даниловичем приняла участие в заседании Комитета глав правоохранительных подразделений Совета руководителей таможенных служб государств - участников СНГ в Ташкенте, сообщили БЕЛТА в ГТК.

На заседании утверждены план реализации мероприятий стратегии деятельности комитета на период до 2030 года и план работы регионального узла связи по правоохранительной работе Всемирной таможенной организации по странам СНГ RILO-Москва на 2022 год.

Эксперты комитета в ходе заседаний рабочих групп рассмотрели вопросы противодействия преступной деятельности в сфере международного незаконного оборота наркотиков, совершенствования информационного обмена о выявленных преступлениях, выработали подходы к организации совместных мероприятий по пресечению международных каналов поставки наркотиков и психотропов.

Еще одна важная тема, внесенная в повестку работы комитета, - особенности расследования дел об административных правонарушениях с учетом изменений административного, уголовного и уголовно-процессуального законодательств государств - участников СНГ. Участники определили и согласовали направления дальнейшей работы по выявлению и пресечению нарушений таможенного законодательства.

Таможенники также обменялись опытом подготовки кинологов и служебных собак, результатами работы кинологических подразделений.-0-