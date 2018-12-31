Таможня "Минск-2" войдет в структуру Минской региональной таможни

31 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Таможня "Минск-2" с 1 января войдет в структуру Минской региональной таможни, сообщает БЕЛТА.
С 1 января 2019 года структура таможенных органов Беларуси будет оптимизирована. Минская региональная таможня будет реорганизована путем присоединения к ней таможни "Минск-2". Последняя станет структурным подразделением МРТ - таможенным постом "Национальный аэропорт Минск" с сохранением в полном объеме задач, выполняемых ранее.
Таможенные органы продолжают реализацию подхода "Одна область - одна таможня".-0-
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