Таможня "Минск-2" войдет в структуру Минской региональной таможни

31 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Таможня "Минск-2" с 1 января войдет в структуру Минской региональной таможни, сообщает БЕЛТА.

С 1 января 2019 года структура таможенных органов Беларуси будет оптимизирована. Минская региональная таможня будет реорганизована путем присоединения к ней таможни "Минск-2". Последняя станет структурным подразделением МРТ - таможенным постом "Национальный аэропорт Минск" с сохранением в полном объеме задач, выполняемых ранее.

Таможенные органы продолжают реализацию подхода "Одна область - одна таможня".-0-