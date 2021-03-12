12 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская таможня планирует к 2025 году увеличить долю автоматического выпуска экспортных товаров до 75%. Это предусмотрено стратегией развития таможенных органов на 2021-2025 годы, сообщили БЕЛТА в Государственном таможенном комитете.

"Сегодня есть возможность выпускать автоматически товары, помещаемые под процедуры экспорта, импорта и транзита. Такая технология содействует обеспечению безбарьерной среды для бизнеса, снижению временных и финансовых затрат, связанных с совершением таможенных операций, а также коррупционных рисков. Согласно стратегии, количество таможенных процедур, в которых товары будут выпускаться автоматически, к 2025 году возрастет", - рассказали в ГТК.

Доля автоматически выпускаемых товаров в трех уже задействованных процедурах также будет значительно расширена. "Если в таможенной процедуре экспорта на конец 2020 года автоматически выпущено 59% всех деклараций, то к 2025 году доля автомата составит 75%", - отметили в ведомстве.-0-