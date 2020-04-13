Таможня зафиксировала около 150 случаев нарушения водителями введенных из-за COVID-19 требований

13 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Таможенные органы выявили десятки случаев несоблюдения водителями-экспедиторами требований, введенных на фоне ситуации с COVID-19 постановлением Совмина от 25 марта 2020 года №171, сообщили БЕЛТА в Государственном таможенном комитете.

"Со вступления в силу постановления таможенники выявили около 150 фактов нарушений, допущенных водителями грузовых автомобилей при транзитных перевозках товаров. В основном это несоблюдение срока выезда автомобилей за пределы республики, перечня дорог, установленных для движения, а также мест остановки для отдыха и заправки транспортных средств", - сообщили в ГТК.

В 90% случаев законодательство нарушают водители - граждане Беларуси, которые работают в том числе на иностранные фирмы-перевозчики.

Нарушителям в соответствии со ст.23.4 КоАП грозит штраф до 50 базовых величин или административный арест.

"Таможенные органы рассматривают вопрос о применении к перевозчикам-нарушителям дополнительных мер для соблюдения установленных правил, в том числе таможенного сопровождения транспорта, следующего транзитом по территории Беларуси", - добавили в ГТК.-0-