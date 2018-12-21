Танец - поэма, и каждое движение в ней - слово

23-24 декабря в Минске состоятся республиканские соревнования "Открытый Кубок СОО "БРТС" по спортивным бальным танцам, участие в которых примут более 1200 спортсменов. За призовые места будут бороться только самые лучшие дуэты страны. В рамках соревнований в четырех категориях пройдет Grand Prix BSB Bank.

О том, что же такое спортивные бальные танцы, об "Открытом Кубке СОО "БРТС" и о своем личном восприятии танца в интервью рассказывает Председатель Белорусского республиканского танцевального союза, Председатель Международного союза танцевального спорта, Судья международной категории WDC Александр Николаевич Козыро.

- Александр Николаевич, расскажите, пожалуйста, об истории спортивных бальных танцев.

- На самом деле, у спортивных бальных танцев довольно давняя история. Лет тридцать тому назад бальные танцы еще, конечно, не были спортом. Была определенная соревновательная программа, но все проходило в форме фестивалей. Со временем движение все больше развивалось. Если рассматривать оригинальную школу, то здесь есть две программы: европейская и латиноамериканская. Европейские танцы были придуманы англичанами для балов. Это фокстрот, медленный вальс. Латиноамериканские же танцы развились из народных танцев. Изначально спортивные бальные танцы были парными, но сейчас, в основном среди девочек, в детском возрасте, есть и соло.

Как вид спорта спортивные бальные танцы впервые были зарегистрированы в Германии. С тех пор движение развивается. Сейчас и в нашей стране. До 2015 года в Беларуси это были просто спортивные танцы, потом, после переименования Международной организацией, движение стало танцевальным спортом. Международная организация - Всемирный совет танца - на сегодняшний день представляет спортивные бальные танцы. Существует и вторая международная организация - Всемирная федерация танцевального спорта, которая сейчас набирает все большие обороты. У нас в Беларуси также функционируют две организации: одна из них представляет танцевальный спорт, а вторая, возглавляемая мною, - спортивные бальные танцы. Около года назад, 13 декабря 2017 года, спортивные бальные танцы были зарегистрированы полноправно как вид спорта на территории Беларуси.

- 22-24 декабря в Минске в "Чижовка-Арене" пройдет "Открытый Кубок СОО "БРТС" по спортивным бальным танцам. Как вы подошли к этому событию?

- Кубок проводится впервые. Надо сказать, что соревнования уже дважды проводились в течение этого года, но только по отдельным программам. Кубок, конечно, - это статусные соревнования, которые будут проводиться по обеим программам, европейской и латиноамериканской. В рамках программы пройдет Grand Prix BSB Bank для танцоров категорий "молодежь" (до 19 лет) и "взрослые" (старше 21 года), по итогам которой самые лучшие получат денежные призы.

- Александр Николаевич, расскажите, пожалуйста, об участниках.

- Поскольку наши соревнования открытые, то в них может принять участие любой, кто занимается спортивными бальными танцами. Самые маленькие наши участники - до восьми лет, начинающие, которые только-только делают первые шаги. Всего же у нас будет представлено восемь категорий участников.

- Есть ли среди участников танцоры, которые добились больших успехов?

- Да. Безусловно. Это Егор Косяков и Анна Навойчик (категория "взрослые"), также обладатели Кубка мира в Израиле Илья Волков и Екатерина Стасюк в категории "молодежь". В качестве судей - Артем Козыро и Анастасия Веслова - финалисты чемпионата мира по спортивным бальным танцам в категории "профессионалы".

- Александр Николаевич, какой обещает быть программа по эмоциональной окраске?

- Все будет красиво (улыбается). Мы, в первую очередь, - красивые, а потом - спортивные.

- Александр Николаевич, столько много есть высказываний о танце как о тайном языке души. А чем танец является для вас?

- Танец - это язык тела в большей степени. Еще с давних времен танец был средством привлечения внимания к себе. Вместе с тем, еще Кац Макс Самойлович, наш самый первый учитель танцев здесь, в Беларуси, говорил о том, что человек в танце такой, какой и в жизни, правдивый. Танец обнажает нашу натуру.

Нет сомнений, что "Открытый Кубок СОО "БРТС" по спортивным танцам станет настоящим событием в Беларуси, наполненным невероятной энергетикой, экспрессией и искренностью. Ведь танец никогда не лжет.

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