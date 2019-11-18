ПогодаПогода
КурсыКурсы
ТВ-гид ТВ-гид
ГороскопГороскоп
Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта и туризма
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Понедельник, 18 ноября 2019
Минск Сплошная облачность +7°C
Версия для слабовидящих
Новости
09:40 Житель Пружанского района попал под электричку Происшествия
09:31 Белорусские военные проинспектируют военную часть в Польше 18-22 ноября Общество
09:24 Нацбанк выпускает в обращение памятные монеты "Свет вачыма дзяцей" Экономика
09:10 Жилой дом сгорел в Орше Происшествия
09:04 Точную копию "Джоконды" выставят на торги Sotheby's Калейдоскоп
09:00 Возле Минска предлагают квартиры в рассрочку без переплат Общество
08:50 "Танго": твой шаг к мечте - в ритме танца! Общество
08:49 В Минске на пр. Независимости из-за ДТП затруднено движение Регионы
08:45 Сезон рождественских и новогодних ярмарок в Бресте откроют 19 ноября Регионы
08:25 Белорусские баскетболистки победили на турнире памяти С.Халипского Спорт
08:08 Ретротехнику можно будет увидеть на выставке в Жировичах Афиша
08:00 Картина дня: выборы в Палату представителей, праздник аграриев и рейтинг Fitch Общество
07:42 В Дрогичинском районе при пожаре в нежилом доме погиб мужчина Происшествия
07:32 Международный фестиваль современной хореографии стартует в Витебске Культура
07:28 В США самолет с Клинтон на борту вернулся к терминалу из-за неисправности В мире
07:08 Всемирная неделя предпринимательства открывается в Беларуси Экономика
02:01 ЦИК обнародовал фамилии депутатов Палаты представителей седьмого созыва Политика
00:47 Первая сессия обеих палат обновленного белорусского парламента откроется 6 декабря Политика
00:35 Андрей Савиных и Лилия Ананич избраны депутатами Политика
00:34 ФОТОФАКТ: В Бельгии новорожденных панд-двойняшек назвали Баоди и Баомэй Калейдоскоп
00:26 Стефанос Циципас с первой попытки выиграл итоговый турнир АТР Спорт
17.11.19
17.11.19 23:56 США и Республика Корея отложили совместные учения В мире
17.11.19 23:52 Участие в выборах - это понимание ответственности за будущее своей страны - проректор БГУ Общество
17.11.19 23:28 В аэропортах Москвы из-за тумана отменили и задержали вылет 35 рейсов В мире
17.11.19 23:17 Депутатам нужно быть заметнее и активнее высказывать свою позицию - политолог Политика
17.11.19 23:04 Предварительная явка избирателей на парламентских выборах в Беларуси составила 77,22% Политика
17.11.19 22:47 В Гаване отметили 500-летний юбилей города В мире
17.11.19 22:46 Около 33 тыс. домов остаются без света после снегопада во Франции В мире
17.11.19 22:22 В парламенте должны быть люди, мыслящие ответственно - политолог Общество
17.11.19 21:59 В ЦИК 17 ноября поступили 25 письменных и не менее 52 устных обращений Общество
Все новости
Все новости
Общество
18 ноября 2019, 08:50

"Танго": твой шаг к мечте - в ритме танца!

Рассрочка до 10 лет на покупку квартир стала, без преувеличения, самым громким предложением на отечественном рынке недвижимости. Но все хорошее когда-нибудь заканчивается - программа длительной рассрочки действует только до конца года. Но еще есть шанс купить собственную квартиру и сделать себе прекрасный новогодний подарок! Например, в доме "Танго" квартала "Мировых танцев".

Четыре простых шага к мечте – словно ритмичные движения аргентинского танца. И вот вы уже обладатель собственной квартиры!

Шаг первый: почему комплекс "Минск Мир"?

Потому что самый масштабный многофункциональный комплекс Европы - это настоящий "город в городе". Здесь будет создана вся инфраструктура, необходимая для комфортной жизни и ведения бизнеса. Две станции метро, многочисленные маршруты общественного транспорта и широкие магистрали обеспечат связь с любой точкой столицы. Школы, детские сады, поликлиники и медицинский центр, многочисленные магазины, кафе, рестораны, объекты сферы услуг – без них немыслима жизнь современного человека.

Многофункциональный комплекс "Минск-Мир" - это "город в городе", в котором будет все необходимое для комфортной жизни
Многофункциональный комплекс "Минск-Мир" - это "город в городе", в котором будет все необходимое для комфортной жизни

Спортивные сооружения, игровые и тренировочные площадки, велодорожки, которые свяжут каждый квартал - для любителей здорового образа жизни. Многоэтажные паркинги и множество плоскостных автостоянок - для автомобилистов. Огромный современный парк - для прогулок с детьми, семейных променадов, романтических свиданий. Здесь будет построен самый большой в Беларуси торгово-развлекательный центр. И именно здесь уже в декабре начнется возведение Международного финансового центра Minsk World - делового сердца столицы, которое обеспечит привлечение инвестиций и создание тысяч новый престижных рабочих мест.

Международный финансовый центр Minsk World
Международный финансовый центр Minsk World

Шаг второй: услышать ритмы квартала "Мировых танцев"!

Квартал "Мировых танцев" обладает рядом неоспоримых преимуществ. На территории квартала будут находиться две большие школы. В соседних кварталах запроектированы детские сады - те, у кого есть дети, высоко оценят этот факт.

Квартал "Мировых танцев"
Квартал "Мировых танцев"

Здесь будет все необходимое для занятий спортом и отдыха. Неподалеку – большой парковый комплекс. Детские площадки с современными аттракционами и тренажерами - прямо во дворах.

Во дворах будут отлично оборудованные детские площадки – с горками, лесенками, специальным мягким покрытием
Во дворах будут отлично оборудованные детские площадки – с горками, лесенками, специальным мягким покрытием

А припарковать машину можно будет не только на стоянках по периметру квартала, но и в расположенном в шаговой доступности крытом паркинге.

Многочисленные гостевые парковки, многоуровневый паркинг в шаговой доступности - важный факт для современных минчан
Многочисленные гостевые парковки, многоуровневый паркинг в шаговой доступности - важный факт для современных минчан

Шаг третий: выбрать дом "Танго".

Дом "Танго" пользуется немалым спросом у покупателей - на сегодняшний день в нем осталось всего несколько десятков свободных квартир.

Дом "Танго"
Дом "Танго"

В здании будет четыре секции – 16, 17 и 19 этажей. А характеристики этого дома говорят сами за себя:

– квартиры свободной планировки – спланировать жилое пространство каждый сможет в соответствии со своим вкусом и предпочтениями;

– остекленные лоджии и панорамные окна со специальными детскими замками для безопасности ребенка наполнят квартиру светом и воздушностью;

Остекленные лоджии и панорамные окна наполнят квартиру светом и воздушностью
Остекленные лоджии и панорамные окна наполнят квартиру светом и воздушностью

– в некоторых квартирах, расположенных на первом этаже, есть собственный вход и терраса - будто в собственном загородном доме;

– все подъезды дома "сквозные" – выйти можно как на улицу, так и в тихий двор;

Все подъезды дома "сквозные"
Все подъезды дома "сквозные"

Во всех домах, которые возводит "Дана Холдингз", используются современные скоростные бесшумные лифты
Во всех домах, которые возводит "Дана Холдингз", используются современные скоростные бесшумные лифты

– дизайнерское лобби, в котором обыгрывается тема танго - это стойка консьержа, зона ожидания гостей, туалетная комната с пеленальным столиком и специальное место для хранения детских колясок и велосипедов;

Дизайнерское лобби дома "Танго"
Дизайнерское лобби дома "Танго"

– высокая степень безопасности обеспечит видеонаблюдение в доме и на придомовой территории.

Шаг четвертый: поспешить в отдел продаж!

В доме "Танго" до Нового года можно успеть купить квартиру в рассрочку на 10 лет! Это, пожалуй, самый удобный финансовый инструмент прямо от застройщика. Покупателю необходимо внести 30% стоимости жилья, в том числе возможно и с помощью партнерского банковского кредита. Остальная сумма выплачивается равными частями ежемесячно на протяжении выбранного срока. Для 10 лет - это 120 равных выплат. Но помните – эта программа завершается 31 декабря!

Выгодный кредит от банков-партнеров – срок до 20 лет, объем финансирования - до 90%, а процентные ставки составят 5,49% в первый год или 6,99% в первые два года.

Скидки – приобрести квартиру можно за собственные средства со скидкой до 15%. На скидки могут также рассчитывать многодетные семьи.

Четыре важных шага - и квартира в доме "Танго" уже ваша!

Все подробности по условиям покупки квартир в доме "Танго" можно узнать на сайте bir.by и в отделе продаж застройщика. Офис работает ежедневно с 8.30 до 20.30, в выходные дни с 9.00 до 20.00 по адресу: Минск, Мстиславца, 9 (Dana Center, 1-й этаж), ст. метро "Восток". Номер для связи через мобильных операторов 7675, городские телефоны +375 17 269−32−90, +375 17 39−39−465.

Размещение рекламы на БЕЛТА

Подписывайтесь на нас в
Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!
Теги
жилье Минск недвижимость
Новости рубрики Общество
Фото из архива Белорусские военные проинспектируют военную часть в Польше 18-22 ноября
Возле Минска предлагают квартиры в рассрочку без переплат
Картина дня: выборы в Палату представителей, праздник аграриев и рейтинг Fitch
Ольга Чуприс. Фото из архива Участие в выборах - это понимание ответственности за будущее своей страны - проректор БГУ
Юрий Шевцов В парламенте должны быть люди, мыслящие ответственно - политолог
Лидия Ермошина В ЦИК 17 ноября поступили 25 письменных и не менее 52 устных обращений
Главное
Александр Лукашенко Лукашенко проголосовал на парламентских выборах и более часа общался с журналистами
ЦИК обнародовал фамилии депутатов Палаты представителей седьмого созыва
Предварительная явка избирателей на парламентских выборах в Беларуси составила 77,22%
"Танго": твой шаг к мечте - в ритме танца!
Топ-новости
Картина дня: выборы в Палату представителей, праздник аграриев и рейтинг Fitch
Лукашенко о провокациях на выборах: не хотим создавать напряженности вокруг этих скандалов, но будем их пресекать
Беларусь никогда никому не угрожала и не будет - Лукашенко
Депутат должен любить свою страну и уметь работать с людьми - Кочанова
Возле Минска предлагают квартиры в рассрочку без переплат
Решение о смене избирательной системы нужно принимать с учетом стратегии развития страны - ЦИК
Рапота: голосование в Беларуси проводится в полном соответствии с национальным законодательством
Fitch подтвердило кредитный рейтинг Беларуси на уровне В со стабильным прогнозом
Госатомнадзор выдал сотрудникам БелАЭС разрешения для работы на атомном объекте
Румас и Медведев обсудят 19 ноября в Москве интеграционные дорожные карты
Всегда голосую на выборах, потому что хочу улучшить жизнь в стране - 102-летний избиратель
Беларусь назовет РФ окончательную сумму потерь из-за грязной нефти в начале декабря - Ляшенко
В ООН принята белорусская резолюция по борьбе с торговлей людьми
Стефанос Циципас с первой попытки выиграл итоговый турнир АТР
ФОТОФАКТ: Белорусы голосуют на 46 участках за рубежом
Релама
С нами интереснее
тв программа тв программа
погода погода
гороскоп гороскоп
курсы курсы
Темы Все темы
Молодежная политика Беларуси Парламентские выборы в Беларуси - 2019 Содействие занятости населения Специальный проект БЕЛТА и ОАО "Белинвестбанк" Социальное государство в работе Строительство АЭС в Беларуси
Белорусское телеграфное агентство
Спецпроекты
Суверенная Беларусь: Эпоха достижений Парад в День Независимости-2019 Хроника Победы Плакаты БелТА Минск и Минчане Партизанская летопись Традиции суверенной Беларуси Страницы белорусского спорта Атомная энергетика
Реклама
Реклама на БЕЛТА
Клиентам
Вход для подписчиков Продукты и услуги Разработка сайтов Новостной информер
Агентство
Об агентстве Контакты Электронные обращения Карьера в БелТА Партнеры Логотип БелТА Сообщить о работе сайта
RSS ВК facebook twitter odnoklassniki Instagram YouTube Telegram Viber Zen.yandex
Свежие новости Беларуси
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2019гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.