"Танго": твой шаг к мечте - в ритме танца!

Рассрочка до 10 лет на покупку квартир стала, без преувеличения, самым громким предложением на отечественном рынке недвижимости. Но все хорошее когда-нибудь заканчивается - программа длительной рассрочки действует только до конца года. Но еще есть шанс купить собственную квартиру и сделать себе прекрасный новогодний подарок! Например, в доме "Танго"
Четыре простых шага к мечте – словно ритмичные движения аргентинского танца. И вот вы уже обладатель собственной квартиры!
Шаг первый: почему комплекс "Минск Мир"?
Потому что самый масштабный многофункциональный комплекс Европы - это настоящий "город в городе". Здесь будет создана вся инфраструктура, необходимая для комфортной жизни и ведения бизнеса. Две станции метро, многочисленные маршруты общественного транспорта и широкие магистрали обеспечат связь с любой точкой столицы. Школы, детские сады, поликлиники и медицинский центр, многочисленные магазины, кафе, рестораны, объекты сферы услуг – без них немыслима жизнь современного человека.
Спортивные сооружения, игровые и тренировочные площадки, велодорожки, которые свяжут каждый квартал - для любителей здорового образа жизни. Многоэтажные паркинги и множество плоскостных автостоянок - для автомобилистов. Огромный современный парк - для прогулок с детьми, семейных променадов, романтических свиданий. Здесь будет построен самый большой в Беларуси торгово-развлекательный центр. И именно здесь уже в декабре начнется возведение Международного финансового центра Minsk World - делового сердца столицы, которое обеспечит привлечение инвестиций и создание тысяч новый престижных рабочих мест.
Шаг второй: услышать ритмы квартала "Мировых танцев"!
Здесь будет все необходимое для занятий спортом и отдыха. Неподалеку – большой парковый комплекс. Детские площадки с современными аттракционами и тренажерами - прямо во дворах.
А припарковать машину можно будет не только на стоянках по периметру квартала, но и в расположенном в шаговой доступности крытом паркинге.
Шаг третий: выбрать дом "Танго".
Дом "Танго" пользуется немалым спросом у покупателей - на сегодняшний день в нем осталось всего несколько десятков свободных квартир.
В здании будет четыре секции – 16, 17 и 19 этажей. А характеристики этого дома говорят сами за себя:
– квартиры свободной планировки – спланировать жилое пространство каждый сможет в соответствии со своим вкусом и предпочтениями;
– остекленные лоджии и панорамные окна со специальными детскими замками для безопасности ребенка наполнят квартиру светом и воздушностью;
– в некоторых квартирах, расположенных на первом этаже, есть собственный вход и терраса - будто в собственном загородном доме;
– все подъезды дома "сквозные" – выйти можно как на улицу, так и в тихий двор;
– дизайнерское лобби, в котором обыгрывается тема танго - это стойка консьержа, зона ожидания гостей, туалетная комната с пеленальным столиком и специальное место для хранения детских колясок и велосипедов;
– высокая степень безопасности обеспечит видеонаблюдение в доме и на придомовой территории.
Шаг четвертый: поспешить в отдел продаж!
В доме "Танго" до Нового года можно успеть купить квартиру в рассрочку на 10 лет! Это, пожалуй, самый удобный финансовый инструмент прямо от застройщика. Покупателю необходимо внести 30% стоимости жилья, в том числе возможно и с помощью партнерского банковского кредита. Остальная сумма выплачивается равными частями ежемесячно на протяжении выбранного срока. Для 10 лет - это 120 равных выплат. Но помните – эта программа завершается 31 декабря!
Выгодный кредит от банков-партнеров – срок до 20 лет, объем финансирования - до 90%, а процентные ставки составят 5,49% в первый год или 6,99% в первые два года.
Скидки – приобрести квартиру можно за собственные средства со скидкой до 15%. На скидки могут также рассчитывать многодетные семьи.
Четыре важных шага - и квартира в доме "Танго" уже ваша!
Все подробности по условиям покупки квартир в доме "Танго" можно узнать на сайте