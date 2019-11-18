"Танго": твой шаг к мечте - в ритме танца!

Рассрочка до 10 лет на покупку квартир стала, без преувеличения, самым громким предложением на отечественном рынке недвижимости. Но все хорошее когда-нибудь заканчивается - программа длительной рассрочки действует только до конца года. Но еще есть шанс купить собственную квартиру и сделать себе прекрасный новогодний подарок! Например, в доме "Танго" квартала "Мировых танцев" .

Четыре простых шага к мечте – словно ритмичные движения аргентинского танца. И вот вы уже обладатель собственной квартиры!

Шаг первый: почему комплекс "Минск Мир"?

Потому что самый масштабный многофункциональный комплекс Европы - это настоящий "город в городе". Здесь будет создана вся инфраструктура, необходимая для комфортной жизни и ведения бизнеса. Две станции метро, многочисленные маршруты общественного транспорта и широкие магистрали обеспечат связь с любой точкой столицы. Школы, детские сады, поликлиники и медицинский центр, многочисленные магазины, кафе, рестораны, объекты сферы услуг – без них немыслима жизнь современного человека.

Многофункциональный комплекс "Минск-Мир" - это "город в городе", в котором будет все необходимое для комфортной жизни

Спортивные сооружения, игровые и тренировочные площадки, велодорожки, которые свяжут каждый квартал - для любителей здорового образа жизни. Многоэтажные паркинги и множество плоскостных автостоянок - для автомобилистов. Огромный современный парк - для прогулок с детьми, семейных променадов, романтических свиданий. Здесь будет построен самый большой в Беларуси торгово-развлекательный центр. И именно здесь уже в декабре начнется возведение Международного финансового центра Minsk World - делового сердца столицы, которое обеспечит привлечение инвестиций и создание тысяч новый престижных рабочих мест.

Международный финансовый центр Minsk World

Шаг второй: услышать ритмы квартала "Мировых танцев"!

Квартал "Мировых танцев" обладает рядом неоспоримых преимуществ. На территории квартала будут находиться две большие школы. В соседних кварталах запроектированы детские сады - те, у кого есть дети, высоко оценят этот факт.

Квартал "Мировых танцев"

Здесь будет все необходимое для занятий спортом и отдыха. Неподалеку – большой парковый комплекс. Детские площадки с современными аттракционами и тренажерами - прямо во дворах.

Во дворах будут отлично оборудованные детские площадки – с горками, лесенками, специальным мягким покрытием

А припарковать машину можно будет не только на стоянках по периметру квартала, но и в расположенном в шаговой доступности крытом паркинге.

Многочисленные гостевые парковки, многоуровневый паркинг в шаговой доступности - важный факт для современных минчан

Шаг третий: выбрать дом "Танго".

Дом "Танго" пользуется немалым спросом у покупателей - на сегодняшний день в нем осталось всего несколько десятков свободных квартир.

Дом "Танго"

В здании будет четыре секции – 16, 17 и 19 этажей. А характеристики этого дома говорят сами за себя:

– квартиры свободной планировки – спланировать жилое пространство каждый сможет в соответствии со своим вкусом и предпочтениями;

– остекленные лоджии и панорамные окна со специальными детскими замками для безопасности ребенка наполнят квартиру светом и воздушностью;

Остекленные лоджии и панорамные окна наполнят квартиру светом и воздушностью

– в некоторых квартирах, расположенных на первом этаже, есть собственный вход и терраса - будто в собственном загородном доме;

– все подъезды дома "сквозные" – выйти можно как на улицу, так и в тихий двор;

Все подъезды дома "сквозные"

Во всех домах, которые возводит "Дана Холдингз", используются современные скоростные бесшумные лифты

– дизайнерское лобби, в котором обыгрывается тема танго - это стойка консьержа, зона ожидания гостей, туалетная комната с пеленальным столиком и специальное место для хранения детских колясок и велосипедов;

Дизайнерское лобби дома "Танго"

– высокая степень безопасности обеспечит видеонаблюдение в доме и на придомовой территории.

Шаг четвертый: поспешить в отдел продаж!

В доме "Танго" до Нового года можно успеть купить квартиру в рассрочку на 10 лет! Это, пожалуй, самый удобный финансовый инструмент прямо от застройщика. Покупателю необходимо внести 30% стоимости жилья, в том числе возможно и с помощью партнерского банковского кредита. Остальная сумма выплачивается равными частями ежемесячно на протяжении выбранного срока. Для 10 лет - это 120 равных выплат. Но помните – эта программа завершается 31 декабря!

Выгодный кредит от банков-партнеров – срок до 20 лет, объем финансирования - до 90%, а процентные ставки составят 5,49% в первый год или 6,99% в первые два года.

Скидки – приобрести квартиру можно за собственные средства со скидкой до 15%. На скидки могут также рассчитывать многодетные семьи.

Четыре важных шага - и квартира в доме "Танго" уже ваша!

Все подробности по условиям покупки квартир в доме "Танго" можно узнать на сайте bir.by и в отделе продаж застройщика. Офис работает ежедневно с 8.30 до 20.30, в выходные дни с 9.00 до 20.00 по адресу: Минск, Мстиславца, 9 (Dana Center, 1-й этаж), ст. метро "Восток". Номер для связи через мобильных операторов 7675, городские телефоны +375 17 269−32−90, +375 17 39−39−465.

Размещение рекламы на БЕЛТА